Skandali/ Britaniku shantazhon modelen shqiptare dhe i publikon fotot intime

Një personazh i YouTube nga Britania e Madhe, Teddy Grey i cili në kanalin e tij komenton shpesh projektet muzikore të artistëve shqiptarë së fundmi ka shantazhuar modelen shqiptare Arta Nitaj, për një natë seks dhe kur kjo nuk ka pranuar, ai i ka publikuar disa foto nudo.









Në disa story në Istagram Grey ka publikuar disa foto dhe mesazhe shoqëruar me akuzat se modelja Nitaj merr para në këmbim të marrëdhënieve seksuale.

Grey ka postuar fillimisht një bisedë mes tij dhe modeles dhe më pas një screenshot të një mesazhi mes saj dhe një personi të paidentifikuar i cili pretendon se Nitaj i ka marrë 5 mijë euro për një natë. Në mesazh ai e kërcënon se do të kalojë një natë me të pasi i ka marrë 5 mijë euro ose përndryshe do ti publikojë foton nudo të saj, të cilë modelja i përgjigjet:”Provoje dhe e shikon cfarë të gjen”.

“Unë e dua edhe një natë me ty ose të postoj foton. 5000 euro më ke marrë atë natë dhe pastaj më ke bërë pas 1 turri s’mundem më. Kur të vish në Kosovë të pres. Ose e din çfarë bëhet. Ja numri im mos e bëj këtë punë më të madhe.”-i shkruan personi.

“Provoje dhe e shikon çfarë të gjen dhe mos më besdis më. Fshije atë foto se pasha Zotin shumë keq të gjen, e shikon s atë vij në Kosovë.”-ja kthen modelja.

Këto mesazhe youtuberi i ka shpërndarë duke i shoqëruar me mbishkrimin: “Kjo vajzë e shet veten për 5000 euro. Njerëz nuk ka mundësi që p**** i saj të vlejë sa gjysma e një Audi!”

Më tej ai publikon një foto nudo të Nitaj ku shkruan: “Djali thotë që v*gina e saj dukej si lazanja e shtypur… S’ia ka vlejtur kurrë 5000 euro!”

Por Grey nuk është ndalur me kaq pasi më pas ka publikuar një mesazh të cilin ja ka dërguar Nitajt e cila deri më tani nuk ka bërë asnjë reagim publik.

Teddy Grey i cili komenton projekte të artistëve shqiptarë në kanalin e tij zyrtar në YouTube, numëron mbi 58 mijë subscribes, ai ka më shumë se 250 reagime për këngët shqiptare