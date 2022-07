Vaksinimi për grupmoshën mbi 5vjeç? Ministrja Mnastirliu: Target, fëmijët me probleme shëndetësore!

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, në emisionin “Kjo javë” në News24 me gazetaren Nisida Tufa, ka sqaruar situatën me Covid-19 në vend dhe masat të cilat janë marrë nga qeveria në mënyrë që në vjeshtë të mos ketë një mbingarkesë të sistemit shëndetësor, për t’i lënë hapësira edhe sëmundjeve të tjera.

Gazetarja: Vaksina e shumëkërkuar në fillimin e pandemisë për një kohë të gjatë u përball me një refuzim. Përse ndodhi kjo?

Manastirliu: Në momentin e parë kishte një uri për vaksinën, edhe qytetarët ishin të ndërgjegjësuar, ndërgjegjësimi nuk humbi por ka shumë arsye për hezitimin dhe sjelljen jo të njejtë me momentin e parë, që nga variantet e reja jo shumë agresive deri tek fakti që pjesa e parë e popullatës u vaksinua dhe ngatë rinjtë neglizhuan. Por kjo nuk do të thotë që Shqipëria nuk është në një hap me rajonin. Kishim një ecuri shumë të mirë të vaksinimit, ndërkohë që vaksinimi kryhej çdo ditë. Për popullatën targët është kryer vaksinimi në 60 përqind me një dozë. Ditët e fundit, ndoshta edhe për shkak të rritjes së rasteve aktive, shohim që ka një rritje rreth 30 përqind të vaksinimeve ditore. Sjellja njerëzore dhe në nivele komunitare ndikohet edhe nga frika që vjen edhe nga ajo çfarë komunikohet. Ne si MSH gjatë viteve kemi qenë konsistent në dhënien e informacionit ditor që qytetarët të kuptojnë se kur nuk duhet të neglizhoijë dhe ky është momenti. Kemi në dispozicion vaksina Pfizer, në total deri sot kanë mbërritur 3.400.000 vaksina, 2.800.000 vaksina janë kryer. Kemi vënë në dispozicion 7 njësi lëvizëse që vaksinimi të kryhet derë më derë dhe në javët e ardhshme do të ketë i mundur edhe vaksinimi në qendrat shëndetësore verore.

Gazetarja: Po në lidhje me vaksinimin për fëmijët mbi 5 vjeç. Si do të veprohet?

Manastiliu: Komunikimi i riskut është një komponent i strategjisë. Po rishohim të gjithë strategjinë. Parashohim fushata komunikimi të targetuar që do të çojë informacionin shkencor tek prindërit, sidomos nga mjeku i familjes dhe ai pediatër. Fokusi kryesor janë fëmijët me probleme shëndetësore.

Gazetarja: Sa gati jem për përballimin e situatës në vjeshtë, duke qenë se spitali Infektiv është në proces rikonstruksioni?

Manastirliu: Ne tashmë prej vitesh që nga rasti i parë me të gjitha masat e qeverisë, masat janë marrë edhe nëse do të kemi rritje të rasteve apo hospitalizimeve. Rehabilitimi është bërë në kohën e duhur. Është një spital që po rehabilitohet tërësisht por edhe rriten kapacitetet dhe rritja e shtretërve, jemi shpresëplotë që përfundimi do të jetë në gusht, pra një sezon në vjeshtë të përgatitur me mjete të shtuara. E rëndësishme është që spitalet rajonale me pavione të dedikuara janë gjithashtu në kapacitete të plota. Gjatë të gjithë periudhës së vjeshtës e dimrit do të kemi të siguruara testimet, edhe ato antigenike edhe PCR duke siguruar testimin, mjekun e familjes në dispozicion dhe paketën e barnave të rimbursueshme, jo vetëm sistemin parësor por edhe atë spitalor, edhe e fundit spitalet. Nëse duam të përballojmë vjeshtën jo vetëm për Covidit, duhet të tregohemi të kujdesshëm që të mos bllokojmë sistemin vetëm me Covidin por të lëmë hapësira edhe për të sëmurët kronikë apo sëmundjet e tjera.