Vala e të nxehtit “pushton” Evropën/ BBC publikon hartën: 300 viktima e 30 mijë ha tokë e shkatërruar. Zjarret përhapen dhe në Mesdhe!

Mijëra zjarrfikës po luftojnë me zjarret në Portugali, Spanjë dhe Francën jugperëndimore, në tentativë për të vënë nën kontroll valën e të nxehtit, që nuk tregon asnjë shenjë lehtësimi.

Kështu shkruan “BBC”, e cila thekson se në Portugalinë veriore një pilot vdiq, kur avioni i tij u rrëzua, pranë kufirit spanjoll.

Deri më tani, mbi 11 mijë njerëz janë evakuuar në Francë, ndërsa në Spanjë rreth 2300 njerëz u detyruan të largoheshin, për shkak të zjarrit, që përhapej me shpejtësi.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 15 July

🔥Very Extreme Danger forecasted in:

➡️South & western #Spain🇪🇸

➡️Central & southern #Portugal🇵🇹

➡️Southeastern #France🇫🇷

➡️Southeastern #Greece🇬🇷

Extreme Danger is present in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇦🇹🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇸🇰🇵🇱🇭🇺🇷🇸🇬🇷🇹🇷🇨🇾 pic.twitter.com/mkmsshOvJg

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 15, 2022