Bekim Balaj është gati të startojë një aventurë të re ku do të mbetet në Turqi te skuadra e Ankara Koçiorenguçu.









Sipas raportimeve nga “Super Sport”, Balaj do të firmosë sot një kontratë 2-vjeçare me klubin turk ku do të bashkohet me tre shqiptarë të tjerë, Jurgen Bardhin, Arb Manajn dhe Uerdi Marën.

Tashme pritet vetëm zyrtarizimi i marrëveshjes me Balajn bëhet gati për një sfidë të re në karrierën e tij./ Panoramasport.al