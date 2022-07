Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut nënshkruan protokollin e bazuar në Traktatin e Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit

Ministrat e Punëve të Jashtme të Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, Teodora Gedçovska dhe Bujar Osmani, nënshkruan sot protokollin për takimin e dytë të Komitetit të Përbashkët Ndërqeveritar sipas nenit 12 të Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit 2017.









Marrëveshja mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut ishte një kusht për të hequr “gjembin” që ishte frena për fillimin e negociatave të anëtarësimit të kësaj të fundit me BE-në. Kështu, tashmë hapet rruga për fillimin e negociatave të anëtarësimit jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për Shqipërinë, “fati” i së cilës ishte i lidhur me atë të së parës.

Të dielën në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Sofje është mbajtur mbledhja e dytë e Komitetit të Përbashkët Ndërqeveritar. Gjatë takimit u shqyrtua zbatimi i Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit dhe u ra dakord për masat për zbatimin efektiv të tij në të ardhmen.

Ky është protokolli i dytë i nënshkruar mes dy vendeve. Protokolli i parë i takimit të parë të Komisionit të Përbashkët Ndërqeveritar midis Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut u nënshkrua më 10 qershor 2019 në Sofje. Që atëherë, komisioni nuk ishte takuar më.

Sipas nenit 12 të Traktatit, Komiteti i Përbashkët Ndërqeveritar mblidhet rregullisht një herë në vit për të shqyrtuar zbatimin efektiv të tij, për të miratuar masa për përmirësimin e bashkëpunimit dypalësh dhe për të zgjidhur çështjet që lindin në zbatimin e Traktatit.

Takimi i së dielës ishte jashtëzakonisht produktiv, u bë përparim në të gjitha fushat, të cilat janë pesë gjithsej, tha Teodora Gentsofka. Ai shpjegoi se ajo që duhet bërë tani e tutje është zbatimi i marrëveshjeve dhe aranzhimeve që janë arritur, që është një angazhim jashtëzakonisht i rëndësishëm për të dyja vendet.

“Bullgaria është vendi që më së shumti e mbështet integrimin evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, ndaj i urojmë suksese në rrugën që prej kohësh aspirojnë të ndjekin. Me përpjekje të përbashkëta dhe me mbështetjen tonë do të arrijnë atë që qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut dëshirojnë më së shumti, pra anëtarësimin në BE”, shtoi ministri.

Protokolli dypalësh përmban masa shumë ambicioze afatshkurtra dhe afatgjata, të cilat në praktikë synojnë zgjidhjen e shumë çështjeve të hapura, shpjegoi ministrja e jashtme bullgare. Ajo vuri në dukje se ky protokoll është pjesë përbërëse e të ashtuquajturit propozim të presidencës franceze, së bashku me kornizën negociuese dhe konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Evropian. Gedchowska shpjegoi se të hënën do të mblidhet Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm të vendeve anëtare dhe do të shpallet procedura e shkruar për miratimin nga vendet anëtare. Më pas, të martën do të bëhet një konferencë për konfirmimin e këtij teksti negociator, do të bëhen publike konkluzionet dhe protokolli dhe të gjitha dokumentet. Pasi u përcaktua nga Republika Çeke, e cila mban presidencën e BE-së për semestrin aktual.

“Nuk ka asnjë ndryshim në të ashtuquajturin propozim francez, korniza e negociatave është ashtu siç na është paraqitur”, tha gjithashtu ministrja.

Ekspertët e Ministrisë së Punëve të Jashtme mbeten të gatshëm për të vazhduar bashkëpunimin, në nivel të grupeve punuese, me kolegët e tyre nga MPJ e Maqedonisë së Veriut, theksoi ajo.

“Bullgaria nuk është tërhequr nga qëndrimi i saj në lidhje me gjuhën zyrtare të Maqedonisë së Veriut. Ne e respektojmë plotësisht vendimin e Kuvendit Kombëtar”, theksoi ajo, duke kujtuar se Sofja nuk e njeh gjuhën e Maqedonisë së Veriut. “26 anëtarët e tjerë të BE-së kanë qëndrimet e tyre dhe ne nuk mund t’i detyrojmë ata të pranojnë tonat,” vuri në dukje ai, duke shtuar se pozicioni i Bullgarisë “garantohet” nga paketa e dokumentacionit të të ashtuquajturit propozim francez.

Gedsovska tha se përfshirja e komunitetit bullgar në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut është kusht që Maqedonia e Veriut të fillojë negociatat për anëtarësim në BE. Sipas saj, kjo varet nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe vullneti i politikanëve të saj. për të përshpejtuar dhe përfunduar procesin.

Zëvendësministrja e Punëve të Jashtme Velislava Petrova theksoi se është e rëndësishme që asnjë dokument në lidhje me anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE të mos konsiderohet si njohje e të ashtuquajturës “gjuhë maqedonase” nga ana e Bullgarisë. Pozicioni bullgar mbetet i pandryshuar, tha ai.

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, tha se vendi i tij mbështetet në mbështetjen e Bullgarisë dhe shprehu shpresën se kjo hap një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve.

“Është një mundësi historike për ne që pas 17 viteve të statusit të vendit kandidat, Maqedonia e Veriut të ketë mundësinë që nesër të fillojë negociatat me BE-në, pasi fillon faza finale e anëtarësimit tonë në BE”, tha Osmani. Ai theksoi se bisedimet e sotme ishin konstruktive dhe se protokolli dëshmon se është bërë shumë punë.

Në bazë të vendimit të Parlamentit bullgar të 24 qershorit, nënshkrimi i protokollit është kusht që Bullgaria të miratojë kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut. Konferenca e parë ndërqeveritare ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian pritet të mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Megjithatë, negociatat reale pritet të fillojnë pasi Republika e Maqedonisë së Veriut të rishikojë kushtetutën e saj dhe të përfshijë komunitetin bullgar në të, në baza të barabarta me etnitë e tjera.