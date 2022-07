Dhia bëhet virale në Arabinë Saudite duke qarë si foshnjë pasi u nda nga pronari i saj (Video)

Një dhi në Arabinë Saudite ka tronditur gjithë internetin, teksa orët e fundit po qarkullon një video në të cilën qan si foshnjë në krahët e pronarit të saj pak para se ta linte.









Videoja u shpërnda në Twitter nga @ram_vegan me komentin e mëposhtëm: “Edhe kafshët që nuk flasin kanë ndjenja. Edhe pse nuk mund të flasin, ata e duan shumë pronarin e tyre. Kur ndahen prej tij u dhemb shpirti’.

Në videon që është bërë virale, dhia shihet duke përqafuar pronarin e saj dhe duke qarë mbi të, ndërsa turma u mblodh për të parë të tronditur.

Në fakt, përdoruesi i Twitter që ngarkoi videon tha se këto imazhe janë një mundësi që njerëzit të ndalojnë së ngrëni mish: “Nëse hani mish, jeni pjesë e tij. Jeni ai arcadey? Do të vijë një kohë kur njerëzit do të mbajnë përgjegjësi për të gjitha këto. Natyra do të na tregojë këtë në mënyrë brutale’.

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human pic.twitter.com/k5LwYRKDqW — Ramasubramanian V. Harikumar (@Ram_Vegan) July 15, 2022