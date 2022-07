Kërcënimi gjerman për gazin do të zgjasë dy dimra, thotë rregullatori i Berlinit

Kërcënimi i mungesës së gazit do të varet mbi Gjermaninë për dy dimrat e ardhshëm, sipas kreut të rregullatorit të energjisë në vend.









Por edhe nëse Rusia ndalon furnizimin e Gjermanisë me gaz natyror, vende të tjera si Norvegjia, Holanda dhe Belgjika mund të ndihmojnë në kompensimin e mungesës, tha Klaus Müller, president i rregullatorit të energjisë gjermane, Agjencia Federale e Rrjetit.

“Ne ndoshta do të duhet të jetojmë me kërcënimin e mbarimit të gazit për dy dimra”, tha Müller në një intervistë me Bild am Sonntag të botuar të shtunën mbrëma.

Ndërsa apeloi që njerëzit të mos bëjnë panik, Müller tha se Gjermania aktualisht nuk ka mjaftueshëm gaz të rezervuar për të kaluar dimrin e ardhshëm pa furnizimet ruse dhe shtoi se shumë po diskutohen nëse tubacioni Nord Stream 1 do të fillojë të pompohet përsëri pas përfundimit të punës së mirëmbajtjes këtë javë.

Gjigandi rus energjetik Gazprom tha të enjten se nuk mund të garantonte se një turbinë e rëndësishme që po rregullohej në Kanada do të ishte e mjaftueshme për të vënë në funksion Nord Stream 1 përsëri. Komisioni Evropian është gati të publikojë një plan energjetik dimëror për qeveritë e BE-së të titulluar “Kurseni gazin për një dimër të sigurt”.