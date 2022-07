Nënshkrimi i protokolleve mes Shkupit dhe Sofjes, reagon Ministri i Jashtëm çek: Do bëjmë çmos të nisim sa më parë

Ministri i Jashtëm çek Jan Lipavský ka reaguar pas nënshkrimit të protokolleve mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut sot në Sofje, që i hap rrugë anëtarësimit të Shqipërisë dhe RMV në Bashkimin Europian.









Lipavský shprehet si vendi që ka presidencën e BE do të bëjnë të pamundurën për të nisur sa më shpejt konferencat ndërqeveritare për negociatat e anëtarësimit për të dyja vendet.

“E mirëpres nënshkrimin e protokollit Bullgari-Maqedonia e Veriut. Si Presidencë e BE-së, ne do të bëjmë çmos për të nisur sa më shpejt konferencat ndërqeveritare për negociatat e anëtarësimit në Bruksel me Maqedoninë e Veriut si dhe me Shqipërinë. në lagjen e tyre”, tha ai.

Vítám podpis bulharsko-makedonského protokolu. Jako předsednická země teď uděláme maximum pro to, aby v Bruselu co nejdříve začaly mezivládní konference pro přístupové rozhovory jak se Severní Makedonií, tak s Albánií. #CZPRES — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 17, 2022