Ricky Martin: Famë, depresion, dalje, martesë, katër fëmijë dhe akuza për incest, rrezikon deri në 50 vite burg!

Ricky Martin duket se është në telashe të mëdha, pasi akuzohet nga nipi për dhunë në familje dhe incest. Artistit të famshëm po e humb gradualisht pluhurin e arit që e lau dhe emri i tij tashmë është në qendër të vëmendjes për arsyet e gabuara.









I lindur në Puerto Riko në dhjetor 1971, nga një baba psikolog dhe një nënë kontabiliste, Ricky Martin hodhi hapat e tij të parë në muzikë në moshën 12-vjeçare. Albumi i tij i parë personal, i titulluar ‘Ricky Martin’, u publikua në vitin 1991 dhe rrjedha që pasoi i solli atij vlerësime të rëndësishme. Martin popullarizoi popin latin për publikun e gjerë, duke shitur mbi 70 milionë disqe në mbarë botën. Përveç muzikës, ai provoi talentin e tij edhe në aktrim, duke luajtur në muzikalin “Evita”, u shfaq në disa filma dhe seriale të tjera, si dhe mori pjesë si gjyqtar në shfaqjet e talenteve “The Voice Australia” dhe “Dancing With The Stars”. ”

Në vitin 2003, ai u emërua si “Ambasador i Vullnetit të Mirë të UNICEF-it”, ndërsa themeloi organizatën e tij bamirëse jofitimprurëse “Ricky Martin Foundation”. Katër vjet më vonë, ai mori yllin e tij në Hollywood Walk of Fame. Kontributi i tij ishte i rëndësishëm edhe gjatë pandemisë së koronavirusit me organizatën jofitimprurëse “Project Hope”, e cila ofroi pajisje mbrojtëse për punëtorët në sistemin shëndetësor.

Gjithsesi, çfarëdo që ai kishte arritur, u rrëzua në një çast, pasi akuzat me të cilat përballet nga nipi i tij 21-vjeçar janë jashtëzakonisht të rënda dhe nëse ai arrin t’i përgënjeshtrojë, për shumicën e fansave të tij që e kanë ndjekur të gjitha këto vite, dëmi është i pariparueshëm.

Në kulmin e karrierës së tij, Ricky Martin këndoi “Livin ‘La Vida Loca ‘ dhe u adhurua nga mijëra fansa, të cilët ‘pinë ujë’ në emrin e tij. Mirëpo, këngëtari tregoi se në atë kohë – pavarësisht asaj që la të kuptohej përmes këngës – jeta e tij po kalonte në “dyzet dallgë”.

“Bota po më kthente orët që kisha vënë në muzikë, orët që kisha bërë në këtë karrierë”, tha ai më parë në një emision radiofonik. “Unë isha mbreti i botës. Muzika ime dëgjohej në të gjithë botën, pavarësisht gjuhës. Mund të arrija pesë perëndi, por nuk jetova plotësisht. Isha i mërzitur. Unë isha në depresion’. Martin shpjegoi në atë kohë se ai performonte si një mjet mbijetese, si një mënyrë për të “dalë nga ky trishtim i rëndë”, pasi ndjente se ishte “i bllokuar në një dollap”.

Pasi mori kohë për të mësuar për veten dhe seksualitetin e tij, këngëtari i njohur ndërkombëtarisht nuk ishte ende gati të pranonte publikisht sekretin e tij. Siç ka përmendur ai, miqtë dhe familjarët e tij e dinin, por ai ende nuk ka mundur ta ndajë me fansat e tij.

Kur gjeti guximin të zbulonte identitetin e tij seksual, ai raportoi se ndihej vërtet i çliruar, ndërsa publiku që e ndoqi e përqafoi në çdo mënyrë.

Në të kaluarën, para se të fliste për preferencat e tij seksuale, ai kishte qenë shumë herë në pozitë të vështirë, ku gazetarët e pyesnin për jetën e tij personale, ndërsa prezantuesja Barbara Walters, në një dalje në emisionin e saj, e kishte pyetur në transmetim nëse ai është gay.

Martin kishte treguar gjithashtu se edhe pse ishte takuar me gra, ai kurrë nuk përfitoi nga asnjëra prej tyre dhe as nuk e bëri këtë për të mos u perceptuar se kishte një preferencë për burrat. “Seksualiteti është një gjë e ndërlikuar. Jo bardh e zi. Është plot ngjyra. Kur dilja me femra, isha vërtet i dashuruar me to. Ndihesha mirë dhe ishte një gjë e bukur. Nuk mund të falsifikoni kiminë, unë vërtet kisha kimi me to. Unë kurrë nuk kam mashtruar askënd”, tha ai.

Ylli portorikan, u martua në vitin 2017 me piktorin siriano-suedez, Juan Josef dhe së bashku patën tre djem dhe një vajzë, binjakët, Valentino dhe Mateo, Lucia dhe Ren, nëpërmjet një nëne surrogate. Këngëtari 50-vjeçar ndan shpesh foto familjare në rrjetet sociale dhe në çdo dalje publike nuk mungon të përmend se sa shumë e do partnerin dhe fëmijët e tyre.

Lavdia dhe vitet e shkujdesjes që kaloi me familjen, megjithatë, nuk do të zgjasin shumë, pasi jeta i shkoi “lart e poshtë”, kur ndaj tij u bënë denoncimet e para për sjellje abuzive.

Sot, paditësi i yllit portorikan është nipi i tij 21-vjeçar, Denis Yadiel Sanchez. I riu e akuzon Martinin për incest, abuzim mendor dhe fizik, dhe sipas dokumenteve të gjykatës së Porto Rikos nëse kjo vërtetohet, këngëtari me famë botërore do të qëndrojë në burg për pesë dekada.

Ylli akuzohet për “sulme fizike dhe psikologjike” të djalit të motrës së tij Vanessa gjatë lidhjes shtatë mujore që i riu pretendon se kishin pasur. Për momentin, një përfaqësues i këngëtarit i ka quajtur akuzat për abuzime “krejtësisht të rreme dhe të sajuara”.

Artisti 50-vjeçar, i cili u pa në Los Anxhelos javën e kaluar duke filmuar mini-serialin e ri AppleTV+, u thirr në një gjykatë në Puerto Riko më 21 korrik për të dëgjuar rastin që ka tronditur komunitetin ndërkombëtar të artit dhe më gjerë.

Nipi i Martinit paraqiti një urdhër ndalimi kundër këngëtarit më 1 korrik sipas ligjit të Puerto Rikos për dhunën në familje. Urdhri i ndalonte të kontaktonte apo telefononte me kallëzuesin, i cili sipas të njëjtave informacione, “frikësohet për sigurinë e tij”.

Raportet e huaja thonë se lidhja midis Ricky Martin dhe nipit të tij 21-vjeçar përfundoi disa muaj më parë, me artistin “të paaftë për të pranuar ndarjen e tyre”. Prandaj ai filloi ta thërriste me këmbëngulje dhe ta përndiqte. I riu ka treguar gjithashtu se jetonte me Martinin dhe bashkëshortin e tij dhe kishin një lidhje “të hapur”, ndërsa e akuzoi këngëtaren për konsumim të alkoolit dhe drogës.

Avokatët e këngëtarit i mohuan menjëherë akuzat, ndërsa përgatisin linjën e mbrojtjes ndaj nipit të tij. Vlen të përmendet, megjithatë, se një ankesë e fundit kundër Sanchez është në pritje nga një grua, të cilën ai dyshohet se e ka ngacmuar me kërcënime. Ekipi ligjor i Martin tha për DailyMail se nipi i tij lufton me probleme të thella mendore.

“Ricky Martin sigurisht që nuk ka pasur dhe nuk do të angazhohej kurrë në asnjë lloj marrëdhënie seksuale apo romantike me nipin e tij”, theksoi avokati i tij dhe shtoi: “Ideja jo vetëm që është e pavërtetë, është edhe e neveritshme. Ne të gjithë shpresojmë që ky njeri të marrë ndihmën për të cilën ka nevojë kaq urgjente. Por mbi të gjitha, ne presim që ky rast i tmerrshëm të pushohet pasi gjyqtari të marrë parasysh faktet’.

Për momentin çështja është në pritje me thashethemet e ‘ndezura’. Por gjithçka do të marrë rrugën e drejtësisë me këngëtarin në sallat e gjyqit pas pak ditësh.

Në një postim të mëhershëm në Twitter më 4 korrik, këngëtari i mohoi akuzat. Por pas zbulimit të emrit të kallëzuesit, artisti portorikan nuk ka bërë asnjë deklaratë.

“Urdhri i mbrojtjes i lëshuar ndaj meje bazohet në akuza krejtësisht të rreme, ndaj do të përgjigjem në proces ligjor me faktet dhe dinjitetin që më karakterizojnë. Për shkak se kjo është një çështje ligjore në vazhdim, nuk mund të bëj ndonjë deklaratë të detajuar në këtë moment. I jam mirënjohës për mesazhet e panumërta solidariteti dhe i marr me gjithë zemër”, ka shkruar ylli 50-vjeçar në postimin e tij.

Telashet për Ricky Martin, megjithatë, nuk ndalen këtu, pasi një tjetër mosmarrëveshje ligjore është në pritje. Në fillim të korrikut, këngëtari u padit për 3 milionë dollarë nga ish-menaxherja e tij, Rebecca Drucker. Ish-menaxherja e këngëtarit e ka akuzuar se nuk i janë paguar paratë që i detyroheshin me marrëveshje që kishin nënshkruar.

Megjithëse karriera e Martinit ka lulëzuar që kur ai ri-punësoi Rebecca Drucker si menaxhere të tij në maj 2020, ajo është detyruar të merret me një sërë çështjesh personale të këngëtarit, duke përfshirë problemet me dado që ai punësoi për t’u kujdesur për fëmijët e Martinit, pagimi i taksave dhe abuzimi me substancat, ndër të tjera”, thuhet në padinë e saj.