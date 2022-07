Shtatë yje të famshëm që i thanë jo dietave ekstreme për një rol

Prodhimet hollivudiane janë shumë kërkuese dhe shumë aktorëve u është dashur të bëjnë sakrifica të mëdha. Nuk janë të pakta rastet e yjeve që kanë ndryshuar shumë në pamjen e tyre për nevojat e një roli. Disa prenë flokët, disa mbanin lente kontakti dhe disa duhej të humbnin shumë peshë. Gjërat mund të kenë ndryshuar tani në botën e kinemasë, por në të kaluarën shumë të afërt ishte një fenomen i zakonshëm – sidomos për protagonistet femra – të ndiqnin standardin e përmasave të një modeleje.









Megjithatë, ka shumë gra që e duan trupin e tyre ashtu siç janë dhe nuk kanë ndërmend ta ndryshojnë atë, edhe nëse kjo do të thotë të marrin më pak role filmike si rezultat.

Ja disa aktorë të njohur, të cilëve iu kërkua të humbnin peshë, refuzuan me kokëfortësi, pasi nuk donin të bënin dieta shteruese, duke rrezikuar shëndetin.

Katnis e Jennifer Lawrence

The Hunger Games nuk donte të ishte modeli i gabuar për vajzat e reja që shikonin filmin. Kjo është edhe arsyeja pse Jennifer Lawrence refuzoi të humbiste peshë. Siç e ka pranuar edhe për rolin e saj në film: “Nuk do të vdes kurrë nga uria për asgjë. Nuk dua që vajzat e vogla të thonë: ‘Oh, unë dua të dukem si Katniss, kështu që nuk do të ha’. Po përpiqesha ta bëja trupin tim të dukej në formë dhe të fortë – jo e dobët dhe e kequshqyer.

Patricia Arquette

Patricia Arquette u grind me një nga producentët kur ai i kërkoi asaj të humbiste peshë për rolin e Alison Dubois në serialin “Medium”. “Po thosha “Kjo grua është nënë, është e martuar, ka tre fëmijë. Jo”, kishte thënë karakteristike aktorja.

Kirsten Dunst

Regjisorja e “Beguiled” i kishte kërkuar Kirsten Dunst që të humbiste peshë për të plotësuar nevojat e rolit të saj. Megjithatë, Dunst refuzoi dhe vendimi i saj nuk ndikoi aspak në përparimin e saj në film. “Është shumë më e vështirë kur je 35 vjeç dhe urren të punosh”, kishte shpjeguar ajo. Megjithatë, kjo nuk ishte arsyeja e vetme që ajo tha jo. Dunst nuk do ta shtypte veten dhe zakonet e saj për një film. Sidomos kur një nga zakonet e saj të përditshme në punë është të hajë ushqime të padëshiruara. “Unë ha pulë të skuqur dhe McDonald’s para punës. Prandaj them: ”Nuk kemi zgjidhje! Më vjen keq që nuk mund të humbas peshë për këtë rol”.

Margot Robbie

Ishte befasuese kur Margot Robbie zbuloi se asaj iu kërkua të humbiste disa kilogramë për rolin e saj si Jane në The Legend of Tarzan. Në deklaratat e lidhura me to, aktorja tha se refuzoi propozimin e producentëve për të humbur peshë, me justifikimin se në një film për shekullin e 19-të, modelja femër ishte larg trupit shumë të hollë. “Nëse ka një peshë, ndoshta është mirë,” u tha ajo atyre.

Sienna Miller

Pasi producentët e “Factory Girl” ranë dakord që Sienna Miller të luante Edie Sedgwick, ata më pas i kërkuan asaj të humbiste pak peshë. Fillimisht pranoi, por dieta që ndiqte e bëri të ndihej mjaft e dobët në xhirime, ndaj nuk performoi aq mirë sa do të donte. “Edie Sedgwick ishte më i hollë se unë, kështu që drejtori, George Hickenlooper, donte që unë të humbisja peshë. Por nuk mund të punoj aq shumë pa ngrënë. Ajo po vinte dhe po përpiqej të më merrte gjevrekun nga duart”, ka treguar ajo në një intervistë.

Amber Riley

Amber Riley është mësuar të dëgjojë të njëjtën gjë nga regjisorët. Kjo nuk ishte asgjë më shumë se “ajo duhet të humbasë peshë”. Sa herë që ylli i “Glee” kalonte në audicion, asaj i ofroheshin gjithmonë role që kishin të bënin pak a shumë me një vajzë që rrinte në qoshe dhe hante gjithë ditën. Mirëpo, ajo kurrë nuk ka dashur të luajë një personazh të tillë, “që e urrente veten”, siç kishte theksuar. Kjo ndikoi ndjeshëm në psikologjinë e saj, siç kishte theksuar në intervistat e saj dhe në fakt kjo ishte arsyeja kryesore që e pengoi të shkonte në audicione. Por pavarësisht pengesave, Riley arriti të provojë vlerën e saj si aktore.

Ashley Benson

Ajo mund të jetë një aktore e dobët, por më shumë se një herë, producentët kanë dashur që ajo të humbasë peshë. Ashley Benson, megjithatë, nuk pa asnjë të metë në trupin e saj dhe për këtë arsye refuzoi t’i nënshtrohej ndonjë procedure. “Ka pasur disa njerëz në vitet e fundit që kanë thënë: “Ti je shumë e trashë për këtë”. Dhe unë thjesht po mendoj, ‘Prit, çfarë? Doni skelet?”, kishte thënë karakteristike aktorja.