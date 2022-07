“Sulm masiv kibernetik!”/ Mbyllja e shërbimeve publike online dhe faqeve qeveritare, zbulohet deri kur do të vijojë ngërçi

Një sulm kibernetik, siç njoftohet nga institucionet shtetërore, e ka detyruar Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) të mbyllë sistemet qeveritare deri në neutralizimin e sulmeve armike, këtë të diel.

“AKSHI po punon me ekipin e Microsoft, me ekipin e Jones Group International dhe kompanitë shqiptare në fushën TIK, për të penguar cënimin e sistemit tonë të informacionit nga ky akt kriminal”, shtoi zyra e shtypit e Kryeministrit Edi Rama.

Njoftimi i plotë:

Shqipëria është gjendur ditën e sotme nën një sulm masiv kibernetik, të pandodhur kurrë më parë.

Sulmi kriminal kibernetik rezulton të jetë i sinkronizuar dhe i sofistikuar nga jashtë Shqipërisë.

Për të mos lejuar që kjo goditje të dëmtojë sistemin tonë të informacionit, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka mbyllur përkohësisht aksesin e shërbimeve publike online dhe faqeve të tjera qeveritare.

Sistemet qeveritare do të qëndrojnë të mbyllura deri në neutralizimin e sulmeve armike, teksa AKSHI po punon me ekipin e Microsoft, me ekipin e Jones Group International dhe kompanitë shqiptare në fushën TIK, për të penguar cënimin e sistemit tonë të informacionit nga ky akt kriminal.