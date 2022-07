Turqi/ “Lufta” e kuzhinës tani filloi, ‘Kokoretsi’ dhe ‘Imam Baildi’ janë ushqimi ynë

Nga “lufta” në Egje, lufta greko-turke tashmë është transferuar në kuzhinë. Turqit ishin të indinjuar nga fakti që kokoretsi dhe imam baildi paraqiten në SHBA si ushqime greke. Shumë turq u tërbuan nëpër mediat sociale dhe mediat, duke folur për vjedhjen e pjatave turke nga grekët.









“Pas bakllavasë dhe tzatzikit, Greqia po përvetëson kokoretsi dhe imam bajlidi”, shkruajnë mediat turke, duke pretenduar se këto gatime vijnë nga kuzhina osmane.

Konkretisht, ata theksojnë se faqet greke të internetit me receta e përshkruajnë imam baildin si ushqim grek, por – siç theksojnë – është një pjatë turke dhe do të thotë “imamit i ra të fikët”.

“Uebfaqet me receta nga shteti fqinj shkruajnë se imam baildi është një recetë klasike greke. Rrënjët e saj vijnë nga periudha e pushtimit osman. Emrin e ka marrë nga një hoxhë që e ka ngrënë dhe i ka pëlqyer shija aq shumë sa i ka rënë të fikët, sepse patëllxhani i pjekur dhe domatet e kripura i japin shije të mrekullueshme. Grekët e Kostandinopojës e bënin këtë gjellë. Prej aty erdhi në Greqi dhe në SHBA e servirim si ushqim grek”, ankohen mediat turke se shkruajnë faqet greke dhe të njëjtën gjë pretendojnë edhe për kokoretsin.

“Në Greqi quhet kokoretsi dhe është një pjatë tradicionale greke e përbërë nga të brendshmet e qengjit ose dhisë me erëza. E mbështjellë me yndyrën e qengjit, e cila piqet si suvlaki, shkruajnë faqet e internetit me recetat e kësaj pjate të veçantë”, shkruajnë turqit.

“Kokoretsi është një pjatë turke”

Madje, duke iu drejtuar ekspertëve, mediat turke raportojnë se gurutë e ushqimeve kanë reaguar ashpër. Mjeshtri i njohur kokoretsi i Stambollit Seref Ilgar tha: “Ata përqafojnë kulturën turke për shkak të admirimit të tyre për turqit. Kokoretsi është një pjatë turke, e cila kombinohet me erëzat tona turke. Prej shekujsh kemi bërë kokorezi nga zorrët e patës të rajonit të Karsit. Goca është e jona”. Tekin Lok, një pronar i restoranteve me koktej në Stamboll, tha: “Është një trashëgimi që kemi marrë nga osmanët. Kultura jonë, kokoretsi është një pjatë turke.Të parët tanë, pasi therën kafshët, bënin pulë. Ishte një pjatë e veçantë për të dashurit e tyre. I kombinuar me erëzat, kokoretsi është bërë ushqimi thelbësor i turqve. Kokoretsi është e kaluara jonë”.

Prezantuesi i emisionit të udhëtimit Lokman Dag argumenton se “ne jemi mësuar që fqinjët tanë të marrin ushqimin tonë dhe t’ia prezantojnë botës sikur të ishte e tyre. Emri i pjatës është ” Imam Bayildi”. Është një shije e ardhur nga osmanët dhe njihet edhe sot e kësaj dite me këtë emër në botë. Mund t’i humbasim këto shije nga Greqia. Të njëjtën gjë ka bërë edhe me bakllava, donerqebap, dolmadë, kos”.

Nga ana e tij, shefi turk, Ayvaz Akbazak , shpjegon historinë e gjelit: “Të brendshmet e deleve dhe dhive që therën në pallat u shpërndanë njerëzve në lagjet që ishin afër Pallatit Topkapi”.