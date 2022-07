“Unë shofer jam!”- Të arrestuarit në Portin e Durrësit mohojnë akuzat për trafik kokaine, në konteiner mungonin 50 arka me banane

Personat e arrestuar në Portin e Durrësit në lidhje me operacionin për kontrollin e kontejnerit që dyshohet se u përdor për trafik kokaine po merren në pyetje nga policia.









Burime bëjnë me dije se ata kanë mohuar akuzat duke deklaruar se sheshi ku shkarkohen kontejnerët monitorohet me kamera sigurie dhe në rast se ato këqyren do të dalin përgjegjësit e vërtetë.

“Kontrolloni kamerat e sigurisë. Nuk kemi asnjë lidhje me këtë punë. Kush guxon të afrohet në kontejner ndërkohë që kamerat monitorojnë gjithçka. Nuk kemi asnjë lidhje me akuzat e ngritura”, janë shprehur operatorët për sigurinë portuale.

Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe shoferi i kompanisë që kishte porositur banane nga Amerika Latine për llogari të së cilës ishte ngarkuar kontejneri.

“Çfarë lidhje kam unë. Unë ngarkoj dhe shkarkoj në destinacion. Nuk e kam marrë në ngarkim kontejnerin. Çfarë përgjegjësie kam unë”, ka thënë ai.

Dyshohet se nga kontejneri janë marrë 50 arka me banane para se ai të kalohej për kontrollin rutinë në skaner. Në momentin e verifikimit, policia konstatuar se ai ishte i paplumbosur.