Video/ Kërcimi sensual i Heidi Klum para pasqyrës

Heidi Klum me një video në Instagram ka inkurajuar publikun e saj që të vazhdojë të kërcejë. Supermodelja 49-vjeçare ndau kërcimin e saj sensual me fansat e saj dhe la 9.7 milionë ndjekësit e saj me… gojë hapur.









Gjermanja që ka lënë historinë e saj në pasarela, me bikini të zeza, me flokë të hapura dhe me syze dielli, kërceu për publikun e saj para një pasqyre. Ajo ka kapur momentin me celularin dhe postimin e ka mbishkrimin: “Vazhdoni të kërceni”.

Ish -engjëlli i Victoria’s Secret, ndonëse ka lënë komente joaktive në postimin e saj, fansat me siguri e kanë shijuar kërcimin e saj.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)