Berisha: 1 km rrugë në Ibë-Farkë e ndërtuan me 30 mln euro. Aktori do fitojë në gjyq edhe 15 mln euro të tjera!

Partia Demokratike me anë të kryetarit të saj, Sali Berisha ka komentuar kostot që janë përdorur për ndërtimin e rrugës Ibë-Farkë.









Në deklaratën për shtyp, Partia Demokratike tregon vjedhjet dhe shpërdorimet që janë bërë me anë të kësaj manovre, pasi sipas PD-së, rruga ka qenë e përfunduar që në mandatin e kur Sali Berisha ishte Kryeministër.

Deklarata e plotë

“Nëse në Europë rruga ndërtohet në fushë me 2.3 mln euro, këta e ndërtojnë me 21 milionë euro. Nëse shkoni në Tiranë, nga Iba në Farkë autostrada ishte e papërfunduar, 7 km ishte. E gjithë rruga ishte kontraktuar me 255 milionë euro. Kur e dorëzuam pushtetin kishte përfunduar tuneli dhe 20 km nga tuneli në Elbasan. Kishin mbetur 5 km. Sa shkoi rruga? Nga 255 mln, kërciti në 430 mln euro për ato 7 km rrugë dhe 1 km rrugë aty shkoi 30 mln euro, vetëm e vetëm vidh pafund.

Aktori i ka hedhur në gjyq se i ka parë çfarë janë këta dhe do marrë ua garantoj nja 15 milionë euro dhe ua merr ju, nga taksat, sepse ju në çdo gotë uji, në çdo kafshatë buke, ju paguani TVSH-në. Ndaj dhe ka një thirrje të brendshme, të kujtohemi për veten tonë, t’i dalim zot vetes tonë, nuk jemi në për t’u nëpërkëmbur në këtë mënyrë”.

Belsh18 Korrik 2022

ZYRA E SHTYPIT DHE KOMUNIKIMIT, PARTIA DEMOKRATIKE