Berisha për bazën ushtarake në Durrës: Rama do të fshehë megaaferën e tij me projektin e NATO-s!

Ish-kryeministri Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se kërkon që të fshehë projektin korruptiv të portit të Durrësit pas, vendimit të NATO-s për të ndërtuar një bazë ushtarake në këtë zonë.









Në një intervistë për MCN, Berisha ka komentuar takimin e Ramës me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s disa ditë më parë, duke u shprehur se Jens Stoltenberg nuk tha asnjë fjalë për bazën ushtarake në portin e Durrësit.

Berisha shton se nuk beson që NATO t’i lejojë vetes t’i bashkangjitet aferës së kryeministrit Rama.

Berisha: Rama nuk njeh kufi. Ai shkoi dhe recitoi aty për portin, ndërsa Sekretari i Përgjithshëm nuk tha një fjalë, një fjalë të vetme. Sepse komunikimi është komunikim. Sa më shpejt të shpëtojë Shqipëria nga ky njeri, ky është misioni i Shqipërisë. Në Durrës ekziston porti ushtarak ngjitur me portin civil, tregtar. Ai ka shërbyer dhe aty janë ankoruar e zbarkuar të gjitha ushtritë e NATO-s, të SHBA-0së dhe Britanisë së Madhe. Por ky tani, që do të marrë sipërfaqen, përpiqet të mbulojë megaaferën e tij me vendimin e NATO-s për të ndërtuar një port në Porto Romanon. Nuk besoj kurrë. Jemi të hapur për çdo pjesë të territorit shqiptar që i duhet NATO-s, tokë, ajër, ujë çdo gjë. Por nuk besoj se NATO do i lejojë vetes t’i bashkëngjitet kësaj afere, e cila është ndër më të mëdhatë e kohës.