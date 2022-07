“Duhet ta heqim qafe atë”/ Zelenskyy shkarkon shefin e lartë të spiunazhit dhe prokurorin e përgjithshëm

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy njoftoi një tronditje të madhe të dielën, duke shkarkuar shefin e agjencisë së brendshme të inteligjencës dhe sigurisë së Ukrainës dhe prokurorin e saj të përgjithshëm.









Zelenskyy tha në një adresë video të publikuar në Telegram se ai kishte shkarkuar shefin e sigurisë, Ivan Bakanov, një shok fëmijërie që udhëhoqi fushatën e tij presidenciale dhe prokuroren e përgjithshme Iryna Venediktova, një aleate e ngushtë e cila ishte këshilltarja e tij për çështjet e jashtme gjatë mandatit të tij presidencial, pasi ka humbur besimin në aftësitë e tyre për të drejtuar zyrat e tyre.

Ai tha se qindra raste ishin hapur ndaj zyrtarëve nga të dyja zyrat, të cilët akuzohen për “tradhti të lartë” për ndihmën e Rusisë në pushtimin e Ukrainës. Më shumë se 60 punonjës të të dy zyrave aktualisht punojnë me autoritetet e imponuara nga Rusia në territoret e pushtuara “kundër shtetit tonë”, shtoi ai.

Ndryshimet erdhi tre javë pasi POLITICO raportoi për herë të parë se Zelenskyy ishte lodhur nga miku i tij i vjetër Bakanov dhe po kërkonte ta zëvendësonte atë me dikë më të përshtatshëm për të shërbyer si shef i Shërbimit të Sigurisë të Ukrainës ose SBU gjatë kohës së luftës, sipas katër zyrtarëve pranë presidentit dhe një diplomati perëndimor që ka këshilluar Kievin për reformat e nevojshme për të rinovuar SBU.

Pasi Zelenskyy fitoi një votë presidenciale dërrmuese në vitin 2019, ai u nis për të pastruar SBU-në dhe caktoi Bakanov për të udhëhequr akuzën në një përpjekje për të treguar vendosmërinë e liderit të sapo zgjedhur për t’i provuar Perëndimit se Kievi ishte serioz për reformat.

Por emërimi i Bakanov u kritikua nga partitë opozitare të cilat thanë se dikush me prejardhjen e tij nuk ishte i përshtatshëm për të udhëhequr agjencinë e lartë të mbledhjes së inteligjencës. Ai kishte qenë në krah të Zelenskyy që kur ky i fundit u ngrit nga një komedian i dobët në qytetin industrial, qendror jugor të Kryvyi Rih, në një lider muskuloz dhe të ngurtësuar nga lufta, i famshëm edhe përtej kufijve të Ukrainës.

“Ne jemi shumë të pakënaqur me punën e tij dhe po punojmë për ta hequr qafe atë”, tha një zyrtar i lartë ukrainas i afërt me Zelenskyy për POLITICO në qershor në kushte anonimiteti për të folur për çështje të ndjeshme të personelit. “Ne nuk jemi të kënaqur me [aftësitë] e tij menaxheriale, sepse tani ju duhen … aftësi menaxheriale kundër krizës, siç nuk mendojmë se ai ka”.

Zyrtarët dhe diplomati perëndimor thanë të gjithë në atë kohë se shqetësimi ishte më i madh se vetëm Bakanov – ka të bëjë gjithashtu me vendimet e personelit të lartë të agjencisë në orët dhe ditët e para të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, që mund t’i ketë kushtuar vendit territor të çmuar, duke përfshirë qytetin strategjik të Khersonit.

Kherson u pushtua nga ushtria ruse më 3 mars, shtatë ditë pasi Presidenti Vladimir Putin filloi ofensivën e tij të re.

Zyrtarët ukrainas thanë se trupat ruse ishin në gjendje të merrnin Kherson kaq lehtë për shkak të dështimit nga ana e zyrtarëve të SBU atje për të hedhur në erë urën Antonovskiy që përshkon lumin Dnipro, duke lejuar trupat ruse të kalonin në qytet.

E njohur me akronimin e saj ukrainas, SBU është agjencia pasardhëse e KGB-së së epokës sovjetike. Me më shumë se 30,000 punonjës, SBU është më shumë se shtatë herë më e madhe se MI5 e Britanisë dhe gati sa madhësia e FBI-së – e cila punëson 35,000 njerëz – pavarësisht se Ukraina është 16 herë më e vogël se SHBA-ja.

Ndërsa ajo ka për detyrë mbledhjen tradicionale të inteligjencës vendase dhe kundërzbulimit, aktivitetet e SBU shkojnë gjithashtu përtej fushëveprimit të agjencive të ngjashme në vendet perëndimore; ndër detyrat e saj është lufta kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit.