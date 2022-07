Ermand Mertenika: Inteligjenca artificiale, koncepti që po ndryshon globin

Inxhinieri biomjekësor: Robotët mjekësorë po ndikojnë mjaft pozitivisht në aplikimin e kirurgjive të vështira









Shumica e njerëzve nuk janë shumë të njohur me konceptin e inteligjencës artificiale (AI). Inteligjenca artificiale (AI) është një fushë e shkencave kompjuterike, që merret me krijimin e makinave inteligjente që punojnë dhe reagojnë si njerëzit. Pavarësisht mungesës së gjerë të njohjes së saj inteligjenca artificiale, është një teknologji që po transformon çdo fushë të jetës (bota e elektronikes se avancuar dhe robotëve). Inteligjenca artificiale është një mjet i gjerë, që u mundëson njerëzve të rimendojnë se si ne integrojmë informacionin, analizojmë të dhënat dhe përdorim njohuritë që rezultojnë për të përmirësuar vendimmarrjen. Algoritmet e inteligjencës artificiale janë krijuar për të marrë vendime, shpesh duke përdorur të dhëna në kohë reale. Ato janë ndryshe nga makinat pasive, që janë të afta vetëm për përgjigje mekanike ose të paracaktuara. Duke përdorur sensorë të ndryshëm, të dhëna digjitale ose hyrje në distancë, ata kombinojnë informacione nga një sërë burimesh të ndryshme, analizojnë materialin në çast dhe veprojnë sipas njohurive që rrjedhin nga ato të dhëna. Me përmirësime masive në sistemet e ruajtjes, shpejtësitë e përpunimit dhe teknikat analitike, ato janë të afta dhe mjaft të sofistikuara të reagojnë. Inteligjenca artificiale tashmë po ndryshon botën dhe po ngre pyetje të rëndësishme për shoqërinë, ekonominë dhe qeverisjen. Inteligjenca artificiale në përgjithësi ndërmerret në lidhje me përshtatjen e makinerive dhe robotëve ne analitikën e të dhënave. Mësimi i makinerisë merr të dhëna dhe kërkon tendencat themelore. Nëse zbulon diçka që është e rëndësishme për një problem praktik, projektuesit e softuerit mund ta marrin atë njohuri dhe ta përdorin atë për të analizuar çështje specifike dhe për të përmirësuar programin robotik “gjuhën e robotit”. Gjithçka që kërkohet janë të dhëna, që janë mjaft të forta saqë algoritmet të mund të dallojnë modele të dobishme. Të dhënat mund të vijnë në formën e informacionit digjital, imazheve satelitore, informacionit vizual, tekstit ose të dhënave të pastrukturuara.

Përshtatshmëria

Sistemet e inteligjencës artificiale kanë aftësinë për të mësuar dhe përshtatur, ndërsa marrin vendime. Në zonën e transportit, për shembull, automjetet gjysmëautonome kanë mjete që i bëjnë drejtuesit dhe automjetet të dinë për bllokimet e ardhshme, gropat, ndërtimin e autostradës, ose pengesa të tjera të mundshme në trafik. Robotët mjekësorë po ndikojnë mjaft pozitivisht në aplikimin e kirurgjive të vështira.

APLIKIMET NË SEKTORË TË NDRYSHËM

