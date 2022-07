“Njëzet vjet durim” Martohet Jennifer Lopez, tani do të quhet Jennifer Affleck

Yjet e Hollivudit Jennifer Lopez dhe Ben Affleck janë martuar në Las Vegas, ka konfirmuar zonja Lopez.









“Ne e bëmë atë. Dashuria është e bukur. Dashuria është e mirë. Dhe rezulton se dashuria është e durueshme. Njëzet vjet durim”, shkroi ajo në faqen e saj të internetit.

Dasma vjen 17 vjet pasi ata anuluan fejesën e tyre të parë.

Lajmet për rikthimin e çiftit vitin e kaluar i sollën fansat në një xhiro, pasi ata shfaqën publikisht dashurinë e tyre të rindezur në mediat sociale.

Zyra e nëpunësit të qarkut Clark në Nevada – ku ndodhet Las Vegas – tregon në sistemin e saj të regjistrimit se Jennifer Lopez do të ndryshojë emrin e saj në Jennifer Affleck.

Duke shkruar në faqen e saj të internetit OntheJLo, ajo tha se çifti kishte fluturuar në Las Vegas të shtunën dhe ishte në radhë për të lidhur martesë së bashku me katër çifte të tjera.

“Kanë të drejtë kur thoshin “e gjitha që ju duhet është dashuria”, ka shkruar ajo.

“Ne jemi shumë mirënjohës që kemi me bollëk një familje të re të mrekullueshme me pesë fëmijë të mrekullueshëm dhe një jetë që nuk kemi pasur kurrë më shumë arsye për ta pritur me padurim.”

Dyshja u takuan në xhirimet e filmit Gigli në vitin 2002, dhe u fejuan në 2003, por e ndërprenë atë vitin e ardhshëm, duke fajësuar “vëmendjen e tepërt të medias”.

Megjithatë, që kur u rikthyen bashkë, ata kanë postuar rregullisht foto dhe video në internet nga pushimet romantike dhe momentet me familjet e tyre – duke i shtyrë fansat të riaktivizojnë nofkën e çiftit Bennifer.

Gjatë kohës së tyre të ndarë, Lopez ishte fejuar disa herë dhe gjithashtu e martuar me këngëtarin Marc Anthony nga viti 2004 deri në 2014. Ata kanë dy fëmijë së bashku. Kjo do të jetë martesa e saj e katërt.

Ndërkohë Affleck ishte i martuar me aktoren Jennifer Garner nga viti 2005 deri në vitin 2018, dhe së bashku kanë tre fëmijë.