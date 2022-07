“O ma erdhi babi, do na vrasi” rrëfimi i gruas se si i shpëtoi kërcënimit nga ish-bashkëjetuesi

Në studion e emisionit me “Zemër të Hapur” të gazetares Evis Ahmeti u trajtua nje ngjarje e ndodhur vetēm 3 ditë më parë, ku Kleo Hysi tentoi të vriste me armë ish bashkëshorten e tij. 34-vjeçari Kleo Hysi theu masën e ‘arrestit në shtëpi’, dhe ka tentuar që të vrasë ish-bashkëshorten e tij dhe partnerin e saj, por ngjarja është parandaluar nga policia.









Ish bashkëshortja e Kleo Hysit: Unë kam vuajtur shumë me këtë martesë.Ka qenë ora 12 e 30 i drekës atë ditë dhe vajza e madhe më tha që “O ma erdhi babi do na vras” i thash menjëherë të mbyllte derën. Madje unë gjithmonë e kam njoftuar policinë për këto situata. Vajza nuk gjeti çelsin dhe ai hyri brenda, ai hodhi pistoletën mbi krevat dhe ishte e mbushur me fishekë. Ai më tha do ikim se bashku pasi unë tha ika nga mami dhe erdha për ty, madje më tha që nëse nuk vjen me mua do të vras. Unë hyra në banjë dhe m’u veshën sytë. Unë një moment mora telefonin dhe e hapa telefonin se më mori bashkëjetuesi dhe unë telefonin e lash hapur sepse ai mori armën dhe mu drejtua duke më thënë se shkrepe se do të vras. Atë moment në banesë mbrriti policia dhe unë nuk e kuptova sesi erdhën por ata më shpëtuan jetën. Madje unë i kam thënë me të qetë që më vrit mua dhe pastaj merre vajzën. Ai ishte me arrest shtëpie sepse kishte vjedhur dhe ishte ndihmuar nga e dashura e tij që kanë jetuar në Maqedoni, madje ai ka kërcënuar edhe mamin tim. Kur u kthye ai kërkonte bashkim me mua por unë bashkëjetoja me dikë tjetër dhe ai më ka ndihmuar shumë kur unë isha në hall. Por unë kam 3 fëmijë me tre bashkëjetesa njërin prej tyre e ka ish bashkëjetuesi. Vajza e madhe më ikte nga shtëpia dhe shteti ma çoi në jetimore, por unë shkova dhe kërkova që ta merrja vajzën të rikthehej në shtëpi. Kleo nuk e dinte pse shkoi vajza në jetimore dhe prandaj u irritua. Unë kam jetuar me Kleon qëndruam dy ditë në shtëpi sepse me bashkëjetuesi ishte larguar sepse kishim disa debate xhelozie. Kleo më ka njohur në kohën kur unë doja të largohesha në Greqi tek një teze e imja.Unë kisha një marrdhēnie me kushëririn e tij dhe asaj kohe më ngacmoi Kleo, madje kam tentuar prej vështirësive të jetës së mëparshme të vras veten. Prej 8 vitesh që jetova me Kleon më shumë jetoja me xhaxhain e tij sesa me atë. Unë gjeta guxim të kërkoja divorcin kur ai ra në burg. Ai kishte një lidhje me dikë tjetër, ai kurr nuk ka qenë as një baba i mirë, madje kur vajza u operua nga apendesiti e filmoi vajzën dhe kërkonte para dhe siç na i dërguan lekët për vajzën i mori këto lekë. Ai gjithmonë më ka torturuar mua. Vajza e vogël është në jetimore e ka çuar babai i saj. Ai kërcënonte vajzën në telefon duke i thënë “Do tē vras mamin” pse nuk e kërkoi mbesën babai i Kleos që ti jepte një ndihmë apo tani po thotë që e dua.

Babai i Kleo Hysit: Ai ka qenë disa herë në burg, por kur u njoh me këtë Flobertën ajo kishte qenë e martuar disa herë. Madje ajo kishte një fëmijë që e kishte në jetimore, madje donin që tja jepnin djalit atësinë. Por djali nuk e pranoi, madje ajo ka bërë shumë gabime madje ka marrë një burrë 24 vite më të madh nga vetja dhe ai ka qenë i martuar me nusen e djalit të tij. Kjo gjë e pamoralshme e ka bërë Kleon të kërkonte vajzën e tij pasi dyshonte se ai do ngacmonte seksualisht vajzën e tij. Ai kërkoi të shkonte të takonte vajzën dhe kërkoi mirëkuptim me të por ajo ka bërë shumë gabime, vajza e saj 13 vjeçe kishte dalë nga rruga e zotit dhe shoqërohej nga ky bashkëjetues me të. Djali im qe m… që pranoi atë por ata janë të dy për në burg si djali dhe nëna. Unë dua vajzën e djalit tim ta marri shteti dhe të shkoj ta takoj unë , se unë e dua ta marr por nuk na do pasi nëna e ka mësuar shumë keq.