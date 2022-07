Premtimi i Berishës për ambasadorët: Kush përfiton nga amnistia fiskale do ndiqet penalisht, emrat do kalojnë agjensive të huaja!

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha u bëri thirrje të gjithë atyre që përgatiten të deklarojnë paratë e fshehura pas amnistisë fiskale se do të ndiqen penalisht, emrat e tyre do të bëhen publikë dhe do t’u dorëzohen agjensive ligjzbatuese në vendet nga vijnë.

Me këtë deklaratë, kreu i PD iu bashkua qëndrimit të ndërkombëtarëve që kanë pasur shqetësim pastrimin e parave të pista nga qeveria Rama dhe janë shprehur kundër amnistisë.









“Rama të mos guxojë ë provokojë partnerët tanë por të deklarojë se heq dorë nga ligji i amnistisë fiskale kundër të cilit janë shprehur qartë Komisioni Europian dhe vendet e BE-së dhe partnerët tanë jashtë BE-së dhe Dhomat e tregtisë së SHBA, Francës, Turqisë, Gjermanisë. Rama duhet të kuptojë se problem më i madh që vendet kanë me shqipërinë është kriminaliteti shqiptar dhe eksportimi në vendet e tjera. Legalimizmi I parave të pista është mesazhi më I keq që I jepet këtyre vendeve për organizatat kriminale shqiptare.

U bëj thirrje qeverive të vendeve antare dhe Komisonit Europian, të insistojnë deri në fund kundër këtij ligji që dëshmon për lidhjet e tmerrshme të regjimit të Edi Ramës me organizatat kriminale brenda dhe jashtë vendit. PD angazhohet para partnerëve ndërkombëtarë se me të ardhur në pushtet, ajo do të invalidojë amnistinë fiskale dhe kriminale të Edi Ramës dhe do të vendosë para ligjit personat që kanë përfituar nga kjo amnisti duke u kërkuar origjinën e të ardhurave. Emrat e këtyre personave do t’u jepen një për një, po ashtu organeve fiskale dhe të drejtësisë të vendeve perëndimore që të përndjekin nëse kanë veprimtari në vendet e tyre” u shpreh Berisha.