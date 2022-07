Shqiptari kthen shtëpinë me qira në fermë kanabisi, si u fsheh në kopshtin e priftit për t’i shpëtuar policisë

Dy burra dhe një grua janë dënuar me burgim deri në 36 muaj për përfshirjen e tyre në një plantacion kanabisi në Halle të Holandës. Gjykata është treguar shumë më e rreptë se prokurori publik, i cili kishte kërkuar një dënim me burg prej tetëmbëdhjetë muajsh për secilin nga të tre.









Më datë 18 Nëntor ka ndodhur një vjedhje në një shtëpi me qira në Hallë. Një nga banorët, një 48-vjeçar shqiptar, ndodhej në kopshtin e tij. Fqinji, pastori Raymond Decoster, u hodh për t’u fshehur.

Pak çaste më vonë, dy hajdutët dolën ballë për ballë me pastorin dhe u larguan. Të nesërmen në mëngjes, pronari i pronës lajmëroi policinë. Kur ai ka shkuar në vendngjarje, ajo ka gjetur shqiptarin në kopshtin e shtëpisë dhe ka vënë re një erë të fortë kanabisi. Më pas është bërë kontrolli në banesë. Rezultoi se kishte një plantacion me 800 bimë kanabisi. Në kopshtin e shtëpisë vunë re një shqiptar.

Shqiptari ka rrëfyer se kishte rreth tre muaj që qëndronte në shtëpi për t’u kujdesur për plantacionin. Ai tha se nuk e dinte se kush ishte pas plantacionit. Shqiptari u dënua me 36 muaj burg me afat për pjesën që ndodhej tashmë në paraburgim. Një tjetër burrë, të cilit i gjetën gjurmët e gishtave në plantacion dhe gruaja që kishte marrë shtëpinë me qira, u dënuan me 36 muaj burg. Dy të fundit u dënuan të dy në mungesë. Ata gjithashtu nuk u paraqitën gjatë seancës së çështjes së tyre në mes të qershorit.