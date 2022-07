Vala e të nxehtit në Spanjë/ Skena horror, flakët rrethojnë trenin

Pjesë të Spanjës të kujtojnë Ferrin e Dantes, me flakët që shpërthejnë në mënyrë të pakontrollueshme, duke kthyer mijëra tokë në hi. Frontet e gjera të zjarrit, të favorizuara nga vala ekstreme e të nxehtit që ka prekur këtë vend iberik, kanë prekur një numër të madh banorësh. Ky fakt është kapur në një sërë videosh që qarkullojnë në rrjetet sociale, ku njëra prej tyre tregon flakët që rrethojnë kërcënueshëm një tren.

Ngjarja horror ka ndodhur në Spanjën perëndimore, ndërsa në momentin që zjarri po digjet, pasagjerët po vëzhgojnë të frikësuar nga vendet e tyre rrjedhën e frontit të zjarrit. Fatmirësisht për ta nuk ka të lënduar dhe mjeti i transportit ka mundur të vazhdojë rrugën.

WATCH: Train surrounded by wildfires during heatwave in western Spain. It drove away after a few minutes and no one was injured pic.twitter.com/ayYbL5wB7H

— BNO News (@BNONews) July 18, 2022