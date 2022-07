Vapa ekstreme/ Mbi 1000 të vdekur në Spanjë dhe Portugali – Londra më e nxehtë se Saharaja!

Shumë zona në Evropën Jugore mbeten në mëshirën e ferrit të zjarrtë dhe të nxehtit vdekjeprurës, ndërsa në Spanjë dhe Portugali, të vdekurit nga temperaturat ekstreme kaluan një mijë.









Siç raportojnë mediat ndërkombëtare, vdekja e 1027 personave në dy vendet iberike – 368 në Spanjë dhe 659 në Portugali – lidhet me komplikacionet nga të nxehtit.

Britania po “piqet”

Ndërkohë, në Britani dhe Francë është shpallur “alarm i kuq”, me autoritetet shëndetësore në gatishmëri të lartë për vapën ekstreme, duke u rekomanduar qytetarëve që të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të shmangin pirjen e alkoolit. Ndryshimet klimatike fajësohen për valën vrasëse të të nxehtit, thonë shkencëtarët, zyrtarët qeveritarë në Britani kanë paralajmëruar se vendi po përgatitet për ditët më të nxehta të regjistruara të hënën dhe të martën, me temperatura që arrijnë – dhe në disa raste tejkalojnë – 40 gradë Celsius. Meteorologjia ka lëshuar për herë të parë një “alarm të kuq”, për nxehtësinë ekstreme.

Siç raporton BBC, Londra pritet të jetë një nga vendet më të nxehta në botë sot, me temperaturën që ka arritur “të kuqe” dhe madje ka tejkaluar Saharanë Perëndimore dhe Karaibet.

Kryeqyteti parashikohet të jetë më i nxehtë se Daklah në Saharanë Perëndimore (24C), Nassau në Bahamas (32C), Kingston në Xhamajka (33C), Malaga në Spanjë (28C) dhe Athinë (35 gradë Celsius).

Një mbledhje urgjente e kabinetit, e dyta për këtë çështje, u mbajt të shtunën për të diskutuar mbi valën e të nxehtit dhe për të siguruar që vendi të ketë furnizimet e nevojshme për t’u përballur me situatën. Pra, temperaturat e larta ‘kërcënuese për jetën’ po mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar sot dhe nesër. Në fakt, sipas shkencëtarëve pritet të “thyehet” rekordi i mëparshëm i temperaturës prej 38.7 gradë Celsius.

Një zëdhënës i Zyrës Met të Britanisë u bëri thirrje njerëzve me të afërm ose fqinjë të cenueshëm që “të sigurohen që të marrin masat e duhura… sepse nëse parashikimi është ai që ne mendojmë se do të jetë, atëherë jetët e njerëzve janë në rrezik”. Disa veprime janë propozuar nga qeveria, duke përfshirë kufizimin e lëvizjes dhe mbylljen e shkollave në jug të vendit.

Vdekjet dhe nxehtësia në Evropën Jugore

Siç raportohet nga Reuters, shkencëtarët ia atribuojnë përgjegjësinë për qindra vdekjeve të regjistruara ditët e fundit rritjes së temperaturës të lidhur me ndryshimet klimatike. Tani ndryshimet klimatike prekin të gjithë, siç theksojnë ekspertët.

Siç raporton gazeta “Daily Mail”, Franca, Portugalia dhe Spanja janë ndër vendet evropiane që janë prekur veçanërisht nga vala e zgjatur e të nxehtit, me temperatura mbi 45 gradë Celsius, ndërsa në Britani qytetarët po testohen nga temperaturat e larta. Mërkuri sot ka arritur në 41 gradë Celsius. Nga ana e tyre, zjarrfikësit po luftojnë për të shuar zjarret që shpërthejnë në pjesë të Evropës Jugore si pasojë e temperaturave të larta dhe ndryshimeve klimatike.

Spanja

Spanja numëron qindra të vdekur me autoritetet që njoftuan 366 të vdekur nga vapa në ditët e fundit. Ndërsa vendi i Iberisë vajton të vdekurit e tij, autoritetet po bëjnë përpjekje mbinjerëzore për t’u përballur me frontet e zjarrit që janë ndezur në shumë zona me termometrin që është ngjitur në 40 gradë Celsius dhe terrenin shpesh malor që vështirëson punën e zjarrfikësve.

Të tronditur janë banorët të cilët dje kanë parë re të dendura tymi të ngrihen mbi luginën qendrore perëndimore “Jerte”. “Ndryshimi i klimës prek të gjithë”, thotë banori Miguel Angel Tamayo.

Dy nga zjarret më të mëdha kanë kthyer në hi rreth 18,200 hektarë tokë. Në Andaluzinë jugore, 3,000 njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre për shkak të një zjarri që shpërtheu në provincën e Malaga. Zjarrfikësit po përpiqen gjithashtu të frenojnë zjarrin e ndezur nga rrufeja në një zonë të Extremaduras, me autoritetet që evakuojnë tetë fshatra me rreth 400 banorë.

Temperaturat në Spanjë arritën deri në 45.7 gradë Celsius dje.

Francë

Qytetarët në Francë po përgatiten të përballen sot me ditën më të nxehtë të vitit, siç shkruan gazeta “Le Parisien”, pasi në shumë zonamerkuri do të ngjitet në 46 gradë Celsius.

Në të njëjtën kohë, presidenti francez Emmanuel Macron konfirmoi se 3000 zjarrfikës po marrin pjesë në operacionet e shuarjes së zjarrit në vendin e tij, në të cilin forca u dërguan edhe nga Greqia.

Megjithatë, përpjekjet mbeten të pafrytshme në Latira, ku ka shpërthyer zjarri më i madh në rajon, me raportime që sugjerojnë zjarrvënie.

Dy frontet kanë bërë hi në ditët e fundit të paktën 23,800 hektarë tokë, ndërsa më shumë se 12,200 njerëz janë detyruar të evakuojnë shtëpitë e tyre si masë paraprake janë djegur.

Më shumë se 74 mijë hektarë tokë u dogjën pa përfshirë fatkeqësitë e ditëve të fundit.

Vendi ka të paktën 15 fronte zjarri të hapura dhe po mban zi për një pilot që vdiq pas një zjarri kur avioni zjarrfikës me të cilin ndodhej u rrëzua gjatë operacioneve të shuarjes së zjarrit në verilindje.

Ndërkohë, më shumë se 160 persona janë lënduar me djegie apo probleme me frymëmarrjen si pasojë e zjarrit, ndërsa autoritetet shëndetësore të Portugalisë konfirmuan se kishte regjistruar 238 vdekje shtesë për shkak të vapës nga data 7 deri më 13 korrik.

Kroacia, Hungaria dhe Maroku

Ata janë organizuar për t’u marrë me zjarret gjatë javës.

Belgjika

Në të njëjtën kohë, Brukseli po përgatitet për një valë të nxehti, e cila po shkon drejt Evropës Perëndimore me merkurin që tashmë ka arritur në 40 gradë Celsius.

Autoritetet e kryeqytetit belg u bëjnë thirrje banorëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme, të ushtrohen dhe të pinë ujë.

Punëtorët e transportit publik dhe madje edhe zjarrfikësit lejohen të veshin pantallona të shkurtra gjatë punës së tyre.

Gjithashtu, në rast se temperatura kalon 28 gradë, çdo qytet mund të aktivizojë një plan ngrohjeje e cila ndër të tjera përfshin “strehim” për personat vulnerabël në qendrat kulturore të lagjeve, vizita në shtëpitë e të moshuarve dhe invalidëve nga studentët, të cilët do të kontrollojnë nëse kanë nevojë për ndihmë.

Italia përballet me thatësirën

Lumi Po, më i madhi në Itali, ka arritur nivele të ulëta rekord pas muajsh pa reshje të dendura shiu. Vihet re se përdoret për pije, vaditje dhe energji hidroelektrike.

Në rajonin e Piemontes të Italisë veriore, më shumë se 170 bashki kanë nxjerrë ose planifikojnë të nxjerrin urdhëresa për konsumin e ujit, që do të thotë një ndalim për të gjitha përdorimet përveç ushqimit, përdorimit shtëpiak dhe kujdesit shëndetësor. Kushdo që kapet duke përdorur ujë për të ujitur kopshte publike ose private, larjen e oborreve ose makinave mund të gjobitet deri në 500 euro.