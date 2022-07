Alex Rodriguez/ Reagimi i tij ndaj martesës së Jennifer Lopez me Ben Affleck

Prej disa ditësh Jennifer Lopez dhe Ben Affleck janë çift i martuar. Ndonëse lajmi mbushi me gëzim të dashurit e tyre, të cilët prisnin ngjarjen, sigurisht që nuk u solli të gjithëve të njëjtat ndjenja.

Një prej tyre ishte edhe Alex Rodriguez, i cili që në momentin e parë që Jennifer Lopez e la për t’u rikthyer në krahët e aktorit, mundohet të tregojë se “është mirë me këtë”. Mirëpo, deklaratat e tij që në ditën e parë të ndarjes treguan të lënduar një mashkull, i cili ende shpreson që partnerja t’i kthehet sërish. Sipas një burimi në Us Weekly, Alex Rodriguez tha se është shumë i lumtur për të dhe Ben Affleck.

“Ai është i lumtur për të. Ajo është me personin me të cilin duhej të ishte”, tha burimi.

Alex Rodríguez Said This About JLo And Proves He’s A Gentleman https://t.co/gOaoHYt74e

— reviewtwist (@reviewtwist1) July 18, 2022