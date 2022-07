Çelen zyrtarisht negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut/ CDU: Përparim shpresëdhënës për rrugën drejt BE-së. Asnjë lëshim përsa i përket kritereve të anëtarësimit!

Lidhur me miratimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për negociatat që priten të ndodhin për anëtarësimin në Bashkimin Evropian nënkryetari Dr. Johann Wadephul, i cili është gjithashtu kryetar i grupit të punës për Ballkanin Perëndimor brenda grupit parlamentar, dhe Gunther Krichbaum, zëdhënës për politikën evropiane deklarojnë:

Johann Wadephul

“Negociatat per anëtarësimin në BE me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë priten te ndodhin tani afer. Ky është një hap historik drejt rruges se integrimit të plotë të Ballkanit Perëndimor në BE. Negociatat duhet të fillojnë tani shpejt në mënyrë që më në fund të ndezin një dinamikë të re pozitive. Deputetët e parlamentit të Maqedonisë së Veriut kanë treguar largpamësi. Ata janë shprehur pro një propozimi kompromisi nga Franca që po kërkon shumë prej tyre. Por kjo hap derën për në BE. Mbetet për të shpresuar se ky hap është gjithashtu mënyra për të promovuar bashkëjetesën multietnike në të gjithë rajonin dhe për të ulur tensionet. Megjithatë, duhet të jetë po aq e qartë se ne nuk do të bëjmë asnjë lëshim ndaj kritereve të anëtarësimit. Për Shqipërinë në veçanti, Bundestagu ka formuluar kritere të qarta për pavarësinë e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe lirinë e shtypit. Këto kritere ende nuk janë përmbushur. Pres që qeveria e Edi Ramës t’i zbatojë këto reforma me guxim dhe qe BE-ja të kërkojë permbushjen e tyre gjatë bisedimeve.”