Erdogan kërkoi mbështetje nga Rusia dhe Irani kundër kurdëve

Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk, Recep Tayyip Erdogan, kanë pasur një takim sonte në Teheran.









Në fjalët e tyre të mëvonshme, presidenti turk theksoi gjithashtu se milicia kurde YPG po ndërmerr hapa për të ndarë Sirinë me mbështetjen e huaj dhe se do të përfitonte populli sirian që ta shpëtonte atë.

Ai gjithashtu vuri në dukje se lufta e vendit të tij kundër YPG-së dhe milicive të tjera do të vazhdojë, pavarësisht se kush e mbështet atë.

Duke folur në samitin trepalësh të mbajtur në Teheran me pjesëmarrjen e liderëve të Rusisë dhe Iranit, Erdogan tha se Turqia sheh që këto dy vende i kuptojnë shqetësimet e saj të sigurisë, por “fjalët nuk mjaftojnë”.

“Ajo që ne presim nga Rusia dhe Irani është mbështetja e tyre kundër terrorizmit”, këmbënguli ai, pasi iu referua grupeve kryesore kurde që veprojnë në verilindje të Sirisë, në kufirin me Turqinë, ku ai po kërcënon të pushtojë.

Që nga viti 2016, Turqia ka kryer katër operacione ushtarake në veri të Sirisë, duke pushtuar zona prej qindra kilometrash. Erdogan thotë se Ankaraja do të synojë sërish YPG-në, të cilën e konsideron një organizatë terroriste, pavarësisht kundërshtimeve nga Rusia dhe Irani.

Çështja ukrainase

Çështjet që lidhen me largimin e grurit ukrainas nga portet e Detit të Zi nuk janë zgjidhur ende plotësisht, por tashmë është mirë që ka lëvizje, tha presidenti rus nga Teherani.

Në të njëjtën kohë, ai falënderoi Erdoganin për përpjekjet e tij “për të ndërmjetësuar, duke ofruar një platformë turke për bisedime mbi problemet që lidhen me ushqimin, problemet e eksportit të drithërave përmes Detit të Zi”.

“Me ndërmjetësimin tuaj ne kemi ecur përpara. Jo të gjitha çështjet janë zgjidhur ende, por përparimi është i mirë”, tha Putin duke iu drejtuar Erdoganit.

Nga ana e tij, presidenti turk shprehu shpresën për suksesin e negociatave të Ukrainës për eksportet e grurit dhe vlerësoi rolin ndërmjetësues konstruktiv të Rusisë në këtë çështje.

Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e mbajtjes së kontakteve të nivelit të lartë përmes telefonatave mes dy presidentëve.

“Ne pamë edhe miq jashtë. Sot do të ndajmë me ju një agjendë intensive. Besoj se në këtë proces qasja e Rusisë vazhdon në një drejtim pozitiv në kuadrin e ndërmjetësimit. Në bisedimet e fundit të Stambollit, qasja e delegacionit rus ishte shumë pozitive. Rezultati që marrim nga këtu do të ndikojë pozitivisht në të gjithë botën. Faleminderit në emrin tim dhe të delegacionit tim. Shpresoj që bisedimet tona të jenë të frytshme”, tha Erdogan.

Takimi në Qendrën Ndërkombëtare të Konferencave në Teheran zgjati rreth një orë.