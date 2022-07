Selanik/ Hajdutët çmontojnë rrotat e një makine në kohë rekord! (Video dhe Foto)

Vjedhja e gomave të makinave po bëhet një plagë në zona të ndryshme të Selanikut, ku incidentet janë shtuar së fundmi.









Autorët nuk hezitojnë të “godisin” edhe makinat e parkuara në rrugët qendrore të qytetit, duke shkaktuar dëme mijëra euro dhe duke i detyruar pronarët të futen thellë në xhepat e tyre për të përballuar koston e riparimit dhe blerjes së katër dieqeve dhe gomave të automjetit.

Një tjetër incident ka ndodhur në Selanik, këtë herë në Avenue Megalo Alexandrou. Pavarësisht trafikut të shtuar gjatë gjithë orarit, autorët nuk kanë hezituar t’i heqin të katër rrotat një Renault Clio të zezë, duke i zëvendësuar me copa druri për të mbajtur mjetin në ajër.

Në fakt, siç shihet në videon dhe fotot e protothema.gr, para se të përfundonin vjedhjen dhe të largoheshin, ata thyen xhamin e pasagjerit, ndoshta për të vjedhur sende me vlerë nga brenda.

Në automjetin me targa bullgare është ngjitur në kroskot një copë letër e shkruar në anglisht , e cila e këshillon qytetarin se ku të drejtohet për të marrë dokumente me vlerë, adresën e komisariatit më të afërt dhe numrin europian të urgjencës “112”. Shënimi dyshohet se është lënë nga policia, e cila është lajmëruar nga një shtetas kalimtar, por kur kanë mbërritur në vendngjarje nuk kanë gjetur pronarin e makinës.

Bëhet e ditur se, më 11 qershor, autorë të panjohur kishin vjedhur katër gomat në makinën BMW të nënkryetarit të Bashkisë së Selanikut, Sokratis Dimitriadis, ndërsa pak ditë më vonë një vjedhje e ngjashme ndodhi sërish në Selanikun lindor me hajdutët. striping” një VW Scirocco.

Më 19 qershor ka ndodhur një tjetër vjedhje në qendër të Selanikut me “viktimë” një Toyota Yaris hibride. Sytë e mprehtë kanë hequr parakolpët dhe sediljet, deri tek fenerët, por edhe të gjithë kroskotin e makinës së bashku me katër rrotat, ndërsa kanë arritur të shpëtojnë me “rrënojat” e mëdha të pjesëve të këmbimit, pa u vënë re nga askush.