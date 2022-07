Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut çelin negociatat me BE/ Presidenca çeke: Ne do të jemi më të fortë nga zgjedhja juaj!

Në emër të Presidencës çeke uroi Petr Fjala, Kryeministër i Çekisë. Ai e quajti “gur kilometrik” çeljen e negociatave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

“Ne do të jemi më të fortë nga zgjedhja juaj. Duke pasur parasysh agresionin rus vlerësojmë qëndrimin tuaj për të pasur të njëjtin politikë sigurie me BE. Në Europën e sotme do të jemi bashkë. Çekia e ka mbështetur Ballkanin Perëndimor dhe do të vijojë ta mbështesë”