Del video e vrasjes së policit Xhelal Reçi pranë biznesit në Laç (Lidhja me atentatin në Fushë Krujë)

Pas më shumë se 8 muaj del video e vrasjes së policit Xhelal Reçi në datën 1 nëntor të vitit 2021. Në videon e siguruar nga “Fax News” shihet se Reçi është ekzekutuar me armë përpara biznesit të tij në Laç.









Duket se skema e krimit ka ndodhur brenda pak sekondave, ku dy persona të maskuar njëri pas tjetrit, kanë qëlluar me armë drejt të ndjerit Reçi dhe më pas janë larguar me shpejtësi me automjetin e tyre.

Një prej autorëve të dyshuar për vrasjen e efektivit, është edhe i riu Brilant Martinaj i cili u vra në atentat së bashku me Besmir Hoxhën dhe Diklent Vatën pranë mbikalimit në Fushë Krujë.

Asokohe Martinaj është marrë në pyetje në lidhje me vrasjen e efektivit Xhelal Reçi.

Kujtojmë që ngjarja e rëndë ka ndodhur më 1 nëntor 2021, ku persona të paidentifikuar qëlluan me armë zjarri ish policin Reçin, pak larg biznesit të tij.

Pistat kryesore ku po hetohen është në lidhje me Besnik Reçin, të cilit më 15 gusht të 2020 iu bë antentat, por fatmirësisht pa viktima.Besnik Reçi dyshohet si i përfshirë në disa ngjarje kriminale.