Flamuri i BE mbi kryeministri/ Rama zhvesh kostumin e sovranistit dhe u kërkon ndjesë ambasadorëve për atë që “u kanë dëgjuar veshët”

Ka zgjatur vetëm 5 ditë roli i sovranistit që Edi Rama mori mbi supe ditën e premte, kur prezantoi nismën e amnistisë fiskale dhe sulmoi ambasadorët si njerëz që nuk kishin respekt për shqiptarët. Ishte momenti kur ambasadorja franceze dhe ai gjerman braktisën ceremoninë dhe Rama shpërtheu në akuza që u interpretuan si një kthesë e fortë politike, që kishte për qëllim kalimin e amnistisë fiskale.









“Ne e kemi pranuar qoftë edhe shprehjen më mirë m…sesa i vogël, ama të huajt për budallej nuk na bëjnë dot” u shpreh Rama në takim duke vazhduar me deklarata si “Ata po na trajtojnë si njerëz me bisht” dhe se ata “po tregojnë mungesë respekti ndaj shqiptarëve dhe qeverisë të tyre”.

Por këtë të mërkurë, në ceremoninë e ngritjes së flamurit të BE-së mbi kryeministri, Rama ka folur me një gjuhë krejt tjetër. Ai vlerësoi me superlativa ambasadorët, ndërsa përcolli me tone sarkastike atë që e quajti “sovranizëm katundaresk”.

“Kjo arritje historike (hapja e negociatave) nuk mund të mendohej pa partnerët tanë ndërkombëtarë, po aq sa mund të mendohej reforma në drejtësi pa aleatët tanë strategjikë. Ideja se Shqipëria mund të bëjë edhe pa ata, se mund të nxjerrë dhëmbët e ndryshkur të një sovranizmi katundaresk dhe t’i hipin kalit të Xhike Qamilit dhe për ta katandisur vendin në një leckë që fshin njollat e mëkateve të tyre, është thjesht shëmbëlltyra e marrëzisë ballkanike dhe që bie ndesh me atë që përfaqëson BE-ja” u shpreh Rama.

Kryeministri nuk ngurroi të kërkojë ndjesë për atë që “u kanë dëgjuar veshët” ambasadorëve, duke e lënë të paqartë nëse ndjesa ishte për fjalët e tij apo të politikanëve të tjerë.

Mbetet për t’u parë ndjesa e Ramës do të shoqërohet me tërheqjen nga amnistia fiskale e cila u bë shkak për përplasjen e kryeministrit me ndërkombëtarët.