FOTO/ Dieta rigoroze e Jennifer Lopez-it, 5 sekretet e bukurisë e hijeshisë së 52-vjeçares dhe pika e dobët

Ylli i popit Jennifer Lopez, e sapo martuar me Ben Affleck, është më e bukur se kurrë. Arsyeja? Trajnim i vazhdueshëm dhe një dietë shumë e ekuilibruar për këngëtaren që nuk e njeh aspak sfidën e moshës, edhe pse është 52 vjeçe.









Koha, për të duket se nuk kalon kurrë dhe pas një pritje për “dashurinë e vërtetë” që zgjati njëzet vjet (hera e parë që u fejuan në 2002), Jennifer Lopez dhe Ben Affleck u martuan.

Një dasmë e paralajmëruar në Instagram nga JLo dhe më pas me disa foto që u shfaqën në rrjetet sociale të gjithë e panë të veshur me fustanin e bardhë.

Këngëtarja, aktorja, balerina, producentja dhe tashmë sipërmarrësja JLo, në pragun e 53-vjetorit (ajo më 24 korrik mbush 53 vjeç), u shfaq më e bukur se kurrë.

“Të gjithë po pyesin se cilat janë sekretet e mia të bukurisë”, tha një herë JLo në një nga story-t e saj në Instagram. Dhe në fakt kjo ndodh sepse koha kalon por Jennifer Lopez nuk del kurrë nga moda: për muzikën, për stilin dhe për format e saj fizike të lakmueshme. Nëse arrin ta mbajë, kjo ndodh sepse punon shumë: bën shumë stërvitje për këmbët, krahët, barkun për t’i mbajtur ato të tonifikuara dhe më pas ndjek një dietë praktikisht perfekte.

Një dietë gjithëngrënëse e bazuar në proteina të plota, por të lehta, si ato të mishit të bardhë dhe peshkut, e kombinuar me shumë perime dhe shumë fruta. Por zgjedhja e ushqimit është gjithmonë shumë e saktë, dhe e shoqëruar me detaje të tjera që bëjnë diferencën.

Kjo është arsyeja pse, me 5 sekretet e dietës së Jennifer Lopez (plus një kuriozitet për “pikën e saj të ëmbël”).

Hani vetëm ushqim të qëndrueshëm

Asnjë ushqim i përpunuar dhe për këtë arsye absolutisht asnjë ushqim i gatshëm ose ushqim i shpejtë plot me sheqerna dhe yndyrna të ngopura. Dieta e Jennifer Lopez bazohet ekskluzivisht në fruta dhe perime organike të zgjedhura me kujdes për t’u mbushur me fibra, vitamina, minerale. Sa i përket burimeve të proteinave, ylli i muzikës pop preferon mish të bardhë nga fermat e jashtme, bishtajore apo peshq si levreku dhe merluci (por asnjëherë salmon, sepse nuk i pëlqen).

Rregulli i pjatës së gjelbër

JLo është një fanatike e perimeve: ajo preferon ato me gjethe jeshile, si marule dhe spinaq (e gjithë familja nga lakra, nga lakra e zezë), të cilat janë më të pasurat me vitamina, minerale si kalium dhe fosfor, por mbi të gjitha antioksidantë që parandalojnë plakjen e qelizave dhe për rrjedhojë e mbajnë lëkurën të re.

Por për këngëtaren perimet nuk janë vetëm një pjatë anësore, pasi ato janë yjet e vërteta të gjellës. Në fakt, duhet të jetë: përveçse janë të pasura me vitamina dhe fibra që ju mbajnë të kënaqur, perimet kanë edhe një sasi të caktuar karbohidratesh komplekse. Prandaj, të kombinuara me një burim proteinash si mishi, peshku, bishtajore, djathërat ose vezët, ato formojnë një pjatë të plotë dhe të ekuilibruar që është padyshim e lehtë.

Ajo pi shumë ujë

Pa kafeinë dhe pa alkool, e vetmja gjë që pi JLo – përveç smoothies herët në mëngjes – është uji. Për të qenë të saktë, shtatë gota ujë në ditë, siç tha dikur trajneri i saj dhe trajneri i jetës Dodd Romero për US Ëeekly. Kështu e mban lëkurën të hidratuar, por jo vetëm.

“Siguroj që gjithmonë të pini shumë ujë, edhe gjatë një vakti, kjo më jep një ndjenjë ngopjeje”, tha dikur ylli i popit në një intervistë, duke shpjeguar se pi shumë edhe para stërvitjes për performancë optimale. Në fakt, hidratimi i mirë ndihmon edhe në qetësimin e urisë, sepse uji mbush stomakun dhe falë kripërave minerale me të cilat është i pasur, ju bën të ndiheni më të fortë dhe të gatshëm për të përballuar sforcimet fizike.

Recetat e saj të preferuara

Një smoothie me fruta, kos grek, mjaltë, kanellë, akull dhe limon të freskët: proteina, pastrues dhe i lehtë, ky është mëngjesi tipik i JLo. Megjithatë, në drekë, këngëtarja shpesh zgjedh një sallatë: një herë ajo zbuloi për People se një nga të preferuarat e saj është me lakër të grirë hollë me djathë, fara kungulli, lëng limoni të freskët, vaj ulliri ekstra të virgjër dhe qepe të grirë. Sa i përket darkës – e cila zakonisht bëhet në orën 18.30 për të qenë me fëmijët, por edhe për t’u tretur më mirë – zakonisht ha mish të bardhë të kombinuar me quinoa dhe perime. Ajo rrallë bën përjashtim dhe ha oriz dhe fasule: siç ka treguar për jetën e Hollivudit, ato i kujtojnë fëmijërinë e saj. Snacks? Fruta të thata ose të freskëta dhe keni gjithmonë me vete në çantën tuaj.

Ajo mund të thotë jo

A është e mundur të ndiqni një dietë të ekuilibruar ndërsa hani shpesh larg shtëpisë? Përgjigja është po dhe këmbëngulja e Jennifer Lopez-it e dëshmon këtë. “Unë jam një person shumë i shoqërueshëm dhe më pëlqen të kaloj kohë me miqtë dhe familjen time, kështu që kur dalim shpesh për të ngrënë, por gjithmonë përpiqem të porosis shëndetshëm”, tha dikur ylli i popit në një intervistë për Hello !.

Me pak fjalë, JLo di të rregullojë veten: në fund të fundit, siç shpjegoi ajo, gjithçka që duhet të bëni është të zgjidhni rrugën e duhur.

Shkeljet e saj

Të gjithë kanë dobësitë e tyre kur bëhet fjalë për ushqimin. Ajo e Jennifer Lopez është çokollata. Ashtu siç nuk e fshehu kurrë se e donte dietën e saj të rreptë që e lejon të jetë gjithmonë në formë dhe të ndihet e shëndetshme, kur e pyetën se cili është ushqimi i saj i preferuar i rehatisë, ajo përgjigjet se i pëlqen akullorja me çokollatë. Me copëza çokollate dhe biskota me çokollatë. Me pak fjalë, JLo është në thelb një prej nesh.