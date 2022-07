“Hakmarrje ndaj sanksioneve!”- Gjermania akuzon sërish Rusinë për gazin. Si u justifikua Kremlini

Gjermania ka akuzuar Rusinë se ka përdorur mungesën e një turbine si një “arsyetim” për të kufizuar rrjedhën e gazit përmes gazsjellësit Nord Stream 1.









Kompania shtetërore ruse e energjisë Gazprom ka reduktuar furnizimet në javët e fundit duke fajësuar mungesën e turbinës së gazit e cila ishte duke u riparuar.

Megjithatë, Gjermania nuk po e pranon shpjegimin dhe beson se Kremlini po shtrëngon furnizimet në shenjë hakmarrjeje ndaj sanksioneve perëndimore, shkruan The Guardian.

“Dëshiroj të theksoj se sipas informacioneve tona, ky është një justifikim nga pala ruse”, tha një zëdhënës i ministrisë gjermane të ekonomisë.

Vladimir Putin këmbënguli se Gazprom do të përmbushë të gjitha detyrimet e tij plotësisht me Nord Stream 1 që do të rifillojë funksionimin të enjten.

Por ai paralajmëroi se një turbinë tjetër me gaz do të mirëmbahej në fund të muajit, gjë që mund të kishte ndërprerje të mëtejshme të furnizimit.