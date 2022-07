Verona, çmontohet rafineria e drogës me 4 shqiptarët si organizatorë, shiste ‘super’ heroinë

Blitz i Guardia di Finanza, në burg katër shtetas shqiptarë dhe një tunizian, që prodhonin “6-Mam”, drogën vdekjeprurëse që vret.









Një bandë shqiptaro-tuniziane e dedikuar për trafikun e heroinës u mund, ata rafinuan 6-Mam, një opioid mahnitës që përmban një përqendrim të lartë të monoacetilmorfinës. Mjaft i fuqishëm për t’u quajtur një “vrasës i heroinës”.

Operacioni u quajt “Bavaria 2021” dhe zbuloi “një konsorcium kriminal të mirëorganizuar me origjinë jashtë BE-së”, i cili në Verona “merrej me prodhimin e drogës, e cila, nëpërmjet krijimit të një ‘rafinerie’ të vërtetë, më pas ofrohej për paketim në mënyra të ndryshme në lidhje me kërkesat e tregut”.

Dhe droga e shitur përmbante 6-Mam (6-monoacetilmorfinë), që është “një substancë që rrjedh nga morfina dhe shumë e ngjashme me heroinën, por me efekte më të shpejta dhe më të rënda pasi përftohet duke shtuar një sasi të tepërt të acidit klorhidrik, pra edhe më shumë të rrezikshme për shëndetin”.

Ja çfarë zbuluan me një hetim të vështirë financuesit e Veronës, të cilët përfunduan në burg anëtarët e “një qelize kriminale të përbërë nga shtetas shqiptarë dhe tunizianë” dedikuar trafikut të drogës, këta janë katër shtetas shqiptarë nga mosha 31 deri në 41 vjeç dhe një 50-vjeçar tunizian, të cilët jetonin në Verona dhe mbahen përgjegjës për shitjen e përsëritur të heroinës dhe marihuanës te tregtarët e shumtë të drogës në zonë.

Hetimet e vitit 2021

Hetimet për trafikimin nuk ishin të lehta, thotë Gdf në një shënim, “për shkak të kujdesit ekstrem” që ata adoptuan në sjelljen dhe lëvizjet e tyre. Ata përdornin të ashtuquajturat telefona ‘intercom’ vetëm për të shkëmbyer mesazhe midis furnizuesit dhe klientit dhe përdornin, për të mos tërhequr vëmendjen, makina të vogla në emër të figurave. Gjuha studiohej edhe për tregtimin e drogës: “Nesër nuk kam angazhime do të vija me mishin ta piqja në skarë” ?; ose, për të diskutuar sasinë: “A marr më shumë kosto? Apo ato të zakonshmet?”

Kundër pesëshes ka hetim për një kohë të gjatë. Masat e sigurimit janë dhënë nga gjyqtari hetues i Gjykatës së Veronës me kërkesë të Prokurorit Publik, në përfundim të një sërë hetimesh të kryera në periudhën shkurt-shtator 2021, gjatë të cilave policia sekuestroi ndër të tjera mbi tre kilogramë heroinë, rreth një kilogram marihuanë, mbi 35 kilogramë lëndë prerëse, si dhe presa, kallëpe, sita, blender dhe peshore, i gjithë materiali i përdorur për përgatitjen dhe paketimin e drogës.

Pesë janë tani në burgun Montorio Veronese: katër u bashkuan me masa paraprake në Verona, Cerea dhe Sona, ndërsa i pesti, fillimisht i padisponueshëm, me ndihmën e policisë kufitare të Villafranca di Verona, u identifikua mes pasagjerëve në një fluturim. Mbërritja në aeroportin e Veronës nga Shqipëria. Duke e pritur në aeroportin e Veronës ai gjeti financierë dhe policë që e arrestuan.