‘Askush mbi ligjin’/ Ambasadorja Yuri Kim përshëndet vendimin e qeverisë britanike që vë nën shënjestër disa shqiptarë të lidhur me krimin dhe korrupsionin!

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim ka reaguar në lidhje me vendimin e qeverisë së Britanisë së Madhe, për ‘shënjestrimin’ e disa shqiptarëve, të cilët dyshohet se janë përfshirë në veprime kriminale dhe korrupsion.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kim është shpreuhur se kushdo që ka abuzuar me besmin e publikut për të pasuruar veten, duke u përfshirë në korrupsion dhe minuar demokracinë. Diplomatja theksoi se askush nuk është mbi ligjin.

We welcome this important action. Those who have abused the public’s trust to enrich themselves & pervert the rule of law – in other words, those who have engaged in significant

corruption & undermined democracy – must face justice. No one is above the law. https://t.co/HFB3cIThVJ

