Bota e futbolli në zi, ndërron jetë sulmuesi i njohur gjerman! Ka qenë pjesë e kombëtares për disa vite

Një lajm i hidhur vjen nga Gjermania, teksa ka ndërruar jetë sulmuesi i njohur. Në moshën 85-vjeçare shuhet nga jeta Uwe Seeler.

Ish-lojtari i Hamburgut, ka qenë pjesë e kombëtares gjermane për disa vite, duke u kthyer në një pikë referimi për futbollin gjerman.

Futbolli gjerman u trondit nga lajmi i vdekjes së tij ku edhe klubet e mëdha si Bajerni bën postime në nderim të figurës së tij legjendare duke i shprehur ngushëllimet familjes së Seeler.

“We will always remember him as one of the very special ones of the sport.”

