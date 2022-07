Debat për emigracionin në “Open”, Bushati: Shqipërisë i ra fertiliteti, t’i lëmë këto gjoja na dhemb zemra për ata që ikin, Lapaj: Po s’ke pas hall ti ndaj!

Në studion e emisionit “Open” është diskutuar çështja e emigracionit të shqiptarëve dhe një debat është zhvilluar midis kreut të LZHK-së, Dashamir Shehi dhe ish-deputetit socialist Ervin Bushati lidhur me arsyet pse populli po zgjedh të braktisë vendin.









Bushati theksoi se një nga arsyet e uljes së popullsisë dhe forcës punëtore është edhe ulja e fertiliteti në 32 vitet e fundit.

DEBATI:

Dashamir Shehi: Ngriheni zëri që në këtë vend të hapen mundësitë që dhe djemtë e vajzat të mos e shohin zgjidhjen në Kanada.

Milva Ekonomi: A po punojmë për këtë gjë.

Dashamir Shehi: Atë që po bëni për mendimin tim është një tallje me diasporën, i keni lënë 2-3 zona atje deputetësh.

Ervin Bushati: Është i pafuqishëm Edi Rama për ta ndaluar emigracionin.

Eni Vasili: Pse është i pafuqishëm?

Ervin Bushati: Në shumë vende të Evropës Qendrore dhe në të gjithë Evropën, Gjermani dhe Angli po ndodh emigrimi. Dje po dëgjoja te BBC janë dy milionë vende për IT në Angli dhe s’dinë si ti mbushin. Shqipëria po ta pranojmë ka në ekonomi një fenomen që quhet konvergjenca. Vendet që do hyjnë në BE dhe që llogaritet të kenë të ardhurat e BE do presin 50-60 vjet dhe më vjen shumë keq për këtë. Mos të vazhdojmë me këtë historinë na dhemb zemra e kështu. Unë s’jam dramatik.

Adriatik Lapaj: Po se s’ke pas hall ti.

Ervin Bushati: Unë shkova jashtë kur Shehu ishte ministër kurse Milva drejtoreshe. Edhe sot nuk e di ca do ti them fëmijëve se ça do të ndodhi me Shqipërinë. Ta lëmë këtë pjesën dramatike se kam pas gjyshin emigrant dhe kam familjarë edhe sot. Poloni ka bërë çdo gjë edhe Hungari por nuk i ktheu dot. Polonia pati një rritje të madhe ekonomike, ndryshoi sistemi i drejtësisë, ndryshuan të ardhurat dhe kanë bërë të gjitha skemat për të rikthyer popullatën, dhe për ta motivuar që të bëjnë fëmijë. Nuk e motivon dot çiftin që të bëjnë fëmijë, me faturën ekonomike. Në zhvillim ekonomik fillon e bie fertiliteti. Ne patën një problem dhe ta pranojmë se duhen ndryshuar disa. Në 1990 ime më ka qenë Drejtoresha e Parë e Planifikimit Familjar. E ulën aq shumë fertilitetin sa e çuan 1.3

Dashamir Shehi: Nuk është kurs ai mo. S’është bërë me kurs me politikë janë shumë faktorë.

Ervin Bushati: E bëtë në 90’.

Dashamir Shehi: S’kemi pas mo as në 92’. Ne kemi larguar pjesën më vitale të shoqërisë më prodhuese.

Ervin Bushati: Fitoi PD-ja, duhet të shkonte n

Dashamir Shehi: Njerëzit kur emigrojnë brenda trupës së popullsisë emigron trupa më fertile, emigron rinia. Struktura e popullsisë rritet. Edhe sot vuajmë po atë ne.