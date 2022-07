“Erdhi te dera duke qarë rëndshëm”- Ish-konkurrenti i Për’puthen publikon videon e papritur, kush është “mysafiri” që e vizitoi në mesnatë

Ish-konkurrenti i Për’puthen, Bruno Shemsho, ka surprizuar ndjekësit me videon e fundit në rrjetet sociale.









Ai ka publikuar videon e një maceje, e cila i qëndronte pranë derës së shtëpisë. Krahas videos ai shkruan: “Kujt tjetër i ndodh të vijë në orën 1 të natës një mace zezë te dera e shpis dhe të qaj rendshëm”, ndërsa i jep për të ngrënë.

Kujtojmë se së fundmi, ish-konkurrenti i Për’puthen ka sqaruar një herë e mirë arsyet e ndarjes nga Florjana Gjini, me të cilën doli çift nga emisioni i dashurisë.

Në një intervistë të dhënë për “News 24”, ish-konkurrenti shprehu se janë disa faktorë që kanë ndikuar në prishjen e marrëdhënies mes tij dhe Anës. Mes këtyre faktorëve Bruno veçon, famën, komentet e ndjekësve, dhe deklaratat që Ana ka dhënë nëpër intervistat që ka zhvilluar.

Megjithatë ish-konurrenti shprehet se ishte më mirë që gjërat shkuan kështu, për të evituar një situatë më të keqe më vonë.

“Ka të bëjë edhe fakti që shpesh nëse futesha nëpër komente njerëzit thonin që do ndahen. Kjo më ka bërë çudi në çdo shoë. Mu më vjen keq të hedh poshtë çdo të mirë që kam kaluar me njerëzit prandaj nuk kam folur. Nuk kam tradhtuar! Por mbaroi për shumë aryse, ndoshta për shkak të famës. Unë jam tip që i vë re shumë detajet, jam i sëmurë. Pashë 2-3 intervista të fundit që ajo dha dhe nuk u ndjeva fare mirë. Në një intervistë të saj më erdhi shumë rëndë, më peshoi shumë. Të folurën për muhabete ‘shtrati’, gjëra që mund të duken ‘old fashion’ por për mua çfarë ndodh në një dhomë me 4 mure ngelet aty. Çfarë ndodh në lidhje me të shkuarën ti zgjedh ta ndash. Pse duhet të bëj si gjynah, “kam qenë në emigrim kam vuajtur”, edhe unë kam qenë në emigrim. Këto detaje nuk më kanë pëlqyer. Kam hedhur një postim ironik me limonin që është më i ëmbël de luleshtyrdhja, dhe hëngra bllok. Më mirë kështu, i parandalon gjërat në këtë pikë, para se të bëhen më keq më vonë. Zgjati diku te dy muaj e pak”- tha Bruno.