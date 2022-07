“Ishte dhimbja më e keqe që kam përjetuar ndonjëherë”, thotë 26-vjeçari i mbijetuar nga lija e majmunit

“Shpresoj që askush të mos kalojë atë që kam kaluar unë”, thotë një 26-vjeçar njujorkez i cili u shërua nga lija e majmunëve, duke përfunduar historinë e tij të aventurës shëndetësore për AFP. Kyle Plank thekson se ka ndjerë “dhimbjet më të rënda” të jetës së tij dhe shpreh keqardhjen për reagimin e vonuar të autoriteteve shëndetësore kur u shfaqën rastet e para në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studenti i doktoraturës në farmakologji mësoi për sëmundjen — e cila është endemike në pjesë të Afrikës — majin e kaluar kur u raportuan rastet e para në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, kryesisht te meshkuj homoseksualë.

“Isha pak i shqetësuar se mund të na prekte këtu, veçanërisht pasi jam pjesë e komunitetit LGBTQI+”, i tha ai AFP -së në një intervistë nga një park Queens me rrokaqiejt e Manhatanit në sfond.

“It was the worst pain that I have experienced in my life,” says 26-year-old New Yorker Kyle Planck, recalling his recent monkeypox infection.

