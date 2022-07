Mediu jep alarmin në Kuvend: Shqiptarë bëhuni bashkë! Agjenturat serbe dhe ruse po punojnë kundër nesh

Kreu i PR-së Fatmir Mediu nuk është përfshirë nga debatet e ditës në Kuvend mes opozitës dhe maxhorancës, por gjatë fjalës së tij ka kërkuar nga shqiptarët që të bëhen bashkë dhe të jenë gati kundër tentativave të Rusisë dhe Serbisë për të krijuar një realitet të ri në Ballkan, në kurriz të bashkëkombasve tanë.









Mediu tha se të paktën sot, në rezolutën kundër raportit të Dick Marty-it, i cili është përdorur si provë për të çuar në gjykatën e Hagës drejtuesit e UÇK-së, deputetët të ishin bashkë dhe jo të ndaheshin me deklarata boshe dhe duartrokitje me qëllimin për të treguar se kush ishte më i miri.

“Kam shpresuar dhe akoma shpresoj që njëherë të vetme në këtë Parlament të dimë të ndajmë me njeri-tjetrin se kush janë vijat e kuqe në sjelljes sonë parlamentare dhe vija jonë e kuqe është interesi kombëtar. Njoh kolegë deputetë të opozotës dhe maxhorancës që kanë kontribuuar gjatë luftës së Kosovës dhe nuk u vjen mirë aspak mirë që sot, në vend të diskutojmë se si mund të angazhohemi për Kosovën diskutojmë se kush është më i miri dhe ndahemi me duartroikutje që nuk kanë asnjë lloj vlere”, tha Mediu.

Ai përmendi edhe faktin se rusët dhe serbët po tentojnë të destabilizojnë Ballkanin duke rritur tensionet thuajse në të gjitha shtete dhe qëllimi është rindarja e “letrave” në këtë rajon, ndërkohë që risolli në vëmendje edhe një takim me bashkëshorten e Rexhep Selimajt, Shqipe Selimajn, raporton abcnews.al.

“Para disa ditësh isha me Shqipe Selimajn, bashkëshorten e Rexhep Selimajt dhe thash çfarë kërkon nga ne dhe ajo më tha: Të jeni të gjithë bashkë në krah të Kosovës në NATO dhe kudo, të na e lehtësoni sadopak dhimbjen. Ajo që po ndodh me Kosovën nuk është një vendim gjykate, por një skenar i mirëfilltë i Serbisë dhe Rusisë duke përdorur një kukull si Dick Marty për të zhbërë luftën e Kosovës duke zhbërë ndërhyrjet e aleatëve tanë me qëllim që kriminelët t’i shfaqin si viktima dhe viktimat si kriminelë. Kanë arritur tani që të çojnë në gjykatë drejtuesit e luftës së Kosovës”, tha ai.

Rusia ka qëllim që të destabilizoojë Ballkanin tha Mediu duke përmendur edhe qendrën e tyre të inteligjencës në Nish të Serbisë.

“Ne duhet të jemi të përgatiutur se si do të ndeshemi me këtë dhe të jemi bashkë jo të ndarë. Prezenca në Nish e qendrës së zbulimit të inteligjencës ruse nuk është e rastësishme. Po ashtu armatosja e Serbisë, problemet në Mal të Si dhe Bosnje. Tensioni i përgjithshëm janë tendenca për të krijuar një realitet të ri në Ballkan. Në shënjestër nuk është vetëm Kosova, por të gjithë shqiptarët. Raporti i Dick Martyt ka përfshirë jo vetëm Kosovën, por edhe ne”, tha Mediu.