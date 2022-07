Edhe për ditën e sotme parashikohet një mot me kthjellime dhe vranësira të pakta. Temperaturat do të jenë të larta. Në mesditë shifrat do të kapin rreth 38 gradë celsius në pjesën më të madhe të vendit.









Rekomandohet që të qëndrohet në shtëpi në orët e pikut të të nxehtit.