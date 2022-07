Samiti i muxhahedinëve në Manëz, Ambasada e SHBA-ve: Jemi në dijeni për një kërcënim të mundshëm

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar me anë të një njoftimi në faqen e saj zyrtare lidhur me samitin që do të zhvillohet më datë 23 dhe 24 korrik në kampin e muxhahedinëve iranianë në Manëz të Durrësit.









Në faqen zyrtare, Ambasada thekson se “është në dijeni të një kërcënimi të mundshëm që shënjestron Samitin Botëror të Iranit të Lirë”.

Gjithashtu, u bëhet thirrje qytetarëve amerikanë që ta shmangin evenimentin, të ndjekin mediat vendase, të mbajnë nën kontroll ambientin rrethues dhe mos bien shumë në sy.

Njoftimi i Ambasadës amerikane:

Evenimenti: Qeveria e SHBA është në dijeni të një kërcënimi të mundshëm që shënjestron Samitin Botëror të Iranit të Lirë që do të mbahet pranë Durrësit, Shqipëri në 23-24 korrik 2022.

Veprimet që duhen ndërmarrë:

– Qytetarëve të SHBA-së u kërkohet të shmangin këtë eveniment

– Monitoroni mediat lokale

– Jini të vetëdijshëm për ambientin rrethues

– Mos bini shumë në sy