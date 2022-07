Shokon legjenda e boksit, Mike Tyson: E ndjej se po më vjen fundi, para nuk janë asgjë në këtë botë

Legjenda e boksit, Mike Tyson beson se po i afrohet më shumë vdekjes.









Ish-kampioni i boksit në peshën e rëndë, 56-vjeçar kishte terapistin Sean McFarland, i cili është i specializuar në traumat dhe varësinë, në podkastin e tij “Hotboxin’ with Mike Tyson” dhe i tha atij se beson se data e tij e ‘skadencës’ është afër.

“Ne të gjithë do të vdesim një ditë sigurisht”, tha Tyson. “Pastaj, kur shikoj në pasqyrë, shoh ato pika të vogla në fytyrën time, them: “Uau. Kjo do të thotë se data ime e skadencës po afrohet, shumë shpejt”.

Tyson vazhdoi të ishte introspektiv kur diskutonte paratë, duke deklaruar se nuk beson se ato sjellin lumturinë dhe sigurinë që shumë shoqërojnë me to.

“Paratë nuk janë të mira për mua”, tha Tyson .

“Unë gjithmonë u them njerëzve, ata mendojnë se paratë do t’i bëjnë të lumtur, ata kurrë nuk kanë pasur para më parë, kur ke shumë para, nuk mund të presësh që askush të mos të dojë. Si do ta rrëfej dashurinë time kur keni 500 miliardë dollarë?

“Ndjenja e rreme e sigurisë. Ju besoni se asgjë nuk mund të ndodhë.

“Ju nuk besoni se bankat mund të shemben.

“Ju besoni se jeni të pamposhtur kur keni shumë para, gjë që nuk është e vërtetë. Prandaj unë gjithmonë them se paratë janë një ndjenjë e rreme sigurie”.