Si po ndryshojnë simptomat e COVID-19

Simptomat kryesore të variantit Omicron COVID-19 mund të ndryshojnë nga simptomat që ishin të zakonshme në fillimin e pandemisë. Omicron gjithashtu mund të jetë më pak i rëndë se varianti Delta, zbuloi një studim nga MB.









Njerëzit me Omicron shpesh raportojnë dhimbje të fytit dhe zë të ngjirur, të cilat nuk ishin aq të përhapura në rastet e Delta-s, zbuloi një Studim Shëndetësor Zoe . Kjo është e vërtetë për pacientët e vaksinuar dhe të pavaksinuar.

Njerëzit që kontraktuan variantin Omicron kishin më pak gjasa të shtroheshin në spital në krahasim me ata me variantin Delta, tha Zoe Health në një njoftim për shtyp në lidhje me studimin . Simptomat gjithashtu zgjatën për periudha më të shkurtra – mesatarisht 6.87 ditë, krahasuar me 8.89 ditë.

Variantet e mëparshme të COVID-19 shpesh i bënin njerëzit të humbnin shqisën e nuhatjes. Studimi zbuloi se simptoma u shfaq në më pak se 20% të rasteve dhe shpesh ditë pas fillimit të simptomave të para. Simptoma të tjera serioze që dikur ishin të përhapura si ethet, dhimbjet e kokës, mjegulla e trurit dhe dhimbjet e syve janë më pak të përhapura në rastet e Omicron. Megjithatë, ato ende mund të ndodhin.

Studimi Shëndetësor Zoe, i cili u mbështet nga grante nga Departamenti i Shëndetësisë dhe Kujdesit Social të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, testoi njerëz në MB të cilët ishin vaksinuar. Ata testuan pjesëmarrësit midis 1 qershorit dhe 27 nëntorit 2021 kur varianti Delta ishte dominues dhe nga 20 dhjetori 2021 deri më 17 janar 2022 kur dominonte varianti Omicron.

Studimi mblodhi 62,002 teste pozitive dhe shikoi simptomat e atyre pacientëve. Përveç një ndryshimi në gjatësinë dhe llojet e simptomave midis dy varianteve, studiuesit thanë se Omicron gjendet shumë më rrallë në traktin e poshtëm të frymëmarrjes. Këtu infeksioni mund të shkaktojë simptoma më të rënda, duke i dërguar njerëzit në spital.

Ata zbuluan gjithashtu se simptomat e Omicron nuk zgjasin aq gjatë tek njerëzit e vaksinuar.

Delta është më e mirë në infektimin e qelizave të mushkërive sesa Omicron, zbuloi studimi. Dhe ndërsa Omicron duket të jetë shumë më i transmetueshëm se variantet e mëparshme, ky variant prek më pak organe se Delta, kanë gjetur studime të tjera, sipas Zoe Health.

Nënvarianti Omicron që ishte i përhapur në fund të 2021 dhe në fillim të 2022 u emërtua BA.1. Tani ka nënvariante të Omicron, të etiketuara BA.4 dhe BA.5 që duket se po shkaktojnë përsëri humbje të shqisës së nuhatjes ose shijes, tha Dr. Celine Gounder për CBS News.

Një studim i ngjashëm nga Imperial College London zbuloi gjithashtu se kishte raportime më të ulëta të humbjes së ndjenjës së nuhatjes dhe shijes për variantin Omicron. Megjithatë, studimi i cili ende nuk është rishikuar nga kolegët, zbuloi se kishte raportime më të larta të simptomave të ngjashme me të ftohtin dhe gripin.

Studimi përdori të dhëna nga REACT-1, një studim i përhapur në Mbretërinë e Bashkuar që mblodhi teste në shtëpi për COVID-19 nga rreth 1.5 milionë pjesëmarrës midis 2020 dhe 2022, dhe analizoi se si simptomat ndryshonin midis varianteve dhe nënvarianteve.

Ndërsa perceptohet se variantet më të reja si Omicron janë më të buta, nënvarianti Omicron BA.2 u shoqërua me raportimin e më shumë simptomave, me ndërprerje më të madhe në aktivitetet e përditshme, sesa nënvarianti Omicron BA.1.