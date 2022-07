‘A kam plumb kun a jo?’/ 3 muaj më parë shpëtoi, sërish atentat Klinsman Preçit (VIDEO)

14 maji ishte ditë me fat për Klinsman Preçin, i cili i shpëtoi mrekullisht një atentati me armë zjarri bashkë me kushëririn e tij, Blerim Preçi. Por sot fati nuk ka qenë me të dhe ka mbetur i vdekur në vend bashkë me shokun e tij, Ylli Brahimajn. Ngjara ndodhi në autostradën Lezhë-Laç bashkë me kushëririn e tij Klisman Preçi me makinën e llojit “Mercedes Benz”, tip “ML”, kur rreth orës 20:05 është qëlluar me breshëri plumbash.









Persona ende të paidentifikuar, kanë qëlluar me breshëri në drejtim të makinës ku ndodheshin dy të rinjtë, teksa ndodheshin brenda një mjeti “Audi”. Ata i kanë dalë paralel fuoristradës së dy kushërinjve Preçi dhe kanë nxjerrë automatikun nga xhami i pasmë i mjetit e kanë nisur të qëllojnë me mbi 20 plumba.

Manovra e 28-vjeçarit ka shpëtuar dy jetë! I riu Blerim Preçi ka kthyer mjetin, ka frenuar dhe në livizje e sipër është hedhur nga fuoristrada bashkë me kushëririn e tij. Makina vijoi të ecte edhe disa metra, derisa doli nga rruga e u anua, ndërsa dy të rinjtë shpëtuan pa marrë asnjë plumb në trup.