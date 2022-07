Alicia Silverstone/ Djali i saj 11-vjeçar ende fle me të – ‘Nuk më intereson’, thotë aktorja

Alicia Silverstone dhe djali i saj janë shumë të lidhur dhe siç ka treguar aktorja në deklaratat e fundit, ata ende flenë bashkë. Mënyra jokonvencionale e rritjes së Bear-it njihet prej disa vitesh, pasi shkaktoi një “stuhi” reagimesh kur deklaroi në qershor të 2020 se lahet me të.

Në deklaratat e saj të reja dhe teksa Bear ka mbushur 11 vjeç, 45-vjeçarja ka ndarë ende disa detaje se si po e rrit fëmijën e saj dhe ndër të tjera ka treguar se Bear ende fle me të.

Gjatë një paraqitje në “The Ellen Fisher Podcast”, ylli i “Clueless” iu drejtua faktit se ajo mund të kritikohej se ende flinte me djalin e saj, duke thënë: “Nuk më intereson shumë”.

