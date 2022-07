Berisha: Nuk ka asnjë provë kundër meje, mafia sponsorizon shpalljet non grata!

Sali Berisha tha se pas shpalljes së tij non grata qëndron mafia. Sipas tij, nuk ka asnjë fakt dhe asnjë citim për korrupsion në lidhje me të. “Vendimi është kryekëput politik” tha Berisha.









“Është mafia shqiptare që po sponsorizon dhe subvencionon këtë gjë. I vetmi problem që kam unë janë hapat që do ndërmarr. Nuk kanë asnjë fakt, asnjë citim dhe nuk do ketë kurrë, as për korrupsionin, as për lidhjet me krimin. Kush e ka bërë zgjidhjen e tij, e ka bërë. Vendimi është kryekëput politik. Vendimi i parë dhe ai i dyti. Nuk është ky problemi im kryesor. Problemi im kryesor janë sot dhimbjet, vuajtjet e qytetarëve shqiptarë në terrorin e çmimeve, në terrorin e varfërisë, në terrorin e vjedhjeve si të asnjë populli tjetër. Unë u besoj atyre. E kam thënë se u besoj shqiptarëve. Unë prapë do fitoj. Unë do mbroj interesat e tyre” u shpreh kreu i Partisë Demokratike.