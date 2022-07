Episodi i “nxehtë”/ Marina britanike dëbon nëndetëset ruse në brigjet e Norvegjisë

Anglia zbuloi dhe dëboi nëndetëse ruse në Detin e Veriut, tha Marina Mbretërore e Britanisë së Madhe. Më konkretisht, gjuajtësi i nëndetëseve të Marinës Britanike HMS Portland ndoqi nëndetësen me raketa lundrimi Severodvinsk dhe nëndetësen sulmuese Vepr.

Sipas Marinës Mbretërore, fregata e tipit 23 i vuri re nëndetëset të shtunën dhe të martën e kaluar, më 19 korrik, ndërsa ata bënë udhëtimin e tyre nënujor në jug përgjatë bregdetit norvegjez nga Arktiku.

Anija britanike prej 180 trupash, e mbështetur nga një ‘avion spiun’ P8 Poseidon dhe një helikopter i specializuar Merlin që ndiqte nëndetëse, gjurmoi dy nëndetëset derisa forcat e NATO-s dhe ato baltike ndërmorën veprime.

Më pas, nëndetëset ruse vazhduan rrugën drejt Shën Petersburgut me rastin e festimeve të Ditës së Marinës Ruse që pritet të zhvillohen të dielën, më 31 korrik.

