Frika dhe dyshimi ndjekin marrëveshjen e grurit të Putinit në Detin e Zi me Ukrainën

Një plan i mbështetur nga OKB-ja për të lejuar eksportet e ushqimit ukrainas të lundrojnë në bllokadën e Detit të Zi të Rusisë, ka rritur shpresat se shkatërrimet më të këqija të një krize globale ushqimore mund të shmangen.









Por zyrtarët ukrainas dhe perëndimorë janë skeptikë se Moska do t’i përmbahet marrëveshjes përfundimtare. Ata besojnë se ka të ngjarë që Presidenti Vladimir Putin të “armatosë” dërgesat e grurit në të ardhmen, duke i ngadalësuar ato përsëri për të fituar pushtet.

Të premten, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje me OKB-në dhe Turqinë që duhet të lejojë anijet me grurë të anashkalojnë bllokadën detare ruse të tre porteve rreth Odesës. Qëllimi është të lejohet që shumë më tepër nga eksportet e mëdha të ushqimit të Ukrainës të arrijnë në vendet e uritura në mbarë botën.

“Tregtarët besojnë se çdo marrëveshje do të funksionojë. Pra, nga një këndvështrim tregtar është për të mirë”, shkroi Taras Kachka, zëvendësministër i ekonomisë i Ukrainës, në një mesazh për POLITICO. Por ai ishte i kujdesshëm për qëllimet e Kremlinit për të rënë dakord për marrëveshjen. “Askush nuk e di motivimin e Rusisë”, shtoi ai.

Oleksiy Goncharenko, një deputet ukrainas që përfaqëson Odesan, ishte me kujdes optimist, por tha se priste që Putini përfundimisht “do të përpiqej të krijonte një pengesë” të korridorit detar “për ta bërë atë të ngadalshëm dhe të prekshëm”.

Kjo do t’i mundësonte Rusisë “në çdo moment” të rifillojë bllokadën, tha Goncharenko në një intervistë pas takimeve me ligjvënësit amerikanë në Uashington të enjten. “Putini është duke armatosur gjithçka. Kështu që ai patjetër do ta armatizojë këtë”.

Ka shumë arsye pse ukrainasit janë të dyshimtë. Agjencia e lajmeve Interfax e Ukrainës raportoi të premten se Rusia kishte vjedhur 70,000 ton drithë – ekuivalente me një anije gjigante të grurit Panamax – nga rajoni i Luhansk.

Komuniteti ndërkombëtar theksoi se marrëveshja duhet të ndiqet shpejt me veprime, edhe pse OKB-ja dhe të tjerët e mirëpritën marrëveshjen. Shefi i Çështjeve të Jashtme të BE-së, Josep Borrell tha se suksesi i marrëveshjes “do të varet nga zbatimi i shpejtë dhe me mirëbesim”.

Por privatisht, zyrtarët kryesorë perëndimorë dyshojnë se gruri do të fillojë të lëvizë shpejt përmes korridorit të ri të sigurt. “Ne nuk po e mbajmë frymën”, tha një zyrtar amerikan. Një zyrtar i BE shtoi: “Është e qartë se ne duhet të shohim drithërat të rrjedhin në tregjet ndërkombëtare për të gjykuar suksesin”.

Të tjerët kanë qenë më të hapur, si ministri i Bujqësisë i Gjermanisë, Cem Özdemir, i cili këtë javë e krahasoi besimin ndaj Putinit për të çliruar Detin e Zi me besimin te Santa Claus ose lepurushin e Pashkëve.

“Juria është ende jashtë dhe Rusia po sulmon Ukrainën ndërsa ne flasim”, tha Volodymyr Dubovyk, profesor i asociuar i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Kombëtar Odesa I. I. Mechnikov. “Kam parë shumë në këto pesë muajt e fundit dhe më parë për vite me radhë dhe mbetem skeptik”.

Në shenjë të thellësisë së mosbesimit mes dy vendeve ndërluftuese, ata nuk nënshkruan as të njëjtën copë letre. Në vend të kësaj, u arritën dy marrëveshje pasqyre, të cilat Rusia dhe Ukraina i nënshkruan veçmas me OKB-në dhe Turqinë.

Dhimbje në qafë

Potencialisht, marrëveshja zhbllokon një pjesë prej rreth 20 milionë tonë drithëra ukrainase që janë vendosur në kapanone që nga pushtimi i Rusisë, të paaftë për t’u eksportuar. Fermerët e Ukrainës janë tashmë nën presion për të gjetur hapësirë ​​për të ruajtur të korrat nga kjo verë.

“Nga ana jonë gjithçka është pothuajse gati”, tha Roman Slaston, drejtori i përgjithshëm i Klubit të Agrobiznesit të Ukrainës. “Pra, po, ne duhet t’i kthejmë njerëzit në këto porte, por nuk duhet të jetë një problem i madh”.

Megjithatë, është e paqartë nëse kompanitë e transportit do të ndihen mjaft të sigurt për të rifilluar eksportet e tyre nga Ukraina – veçanërisht për shkak se luftimet mund të shpërthejnë në Detin e Zi në çdo kohë. Anijet gjithashtu do të kenë nevojë për sigurim.

“Gjithçka do të varet nga numri i anijeve që do të vijnë në porte”, tha Slaston. “Kjo do të jetë sfida më e madhe për muajt e ardhshëm”. Ai vlerësoi se dërgesat mund të rifillojnë ndoshta rreth mesit të gushtit dhe të arrijnë deri në katër milionë tonë në muaj – shumë më tepër se 2.5 milionë që arritën të eksportoheshin me rrugë rrugore dhe hekurudhore në qershor.

Ekonomia e shkatërruar nga lufta e Ukrainës do të përfitonte nga mundësia për të ushqyer përsëri botën. Por pushtimi i Rusisë do ta bëjë të vështirë rritjen e menjëhershme të eksporteve të ushqimit. Edhe pse marrëveshja mbulon tre porte – Odesa, Yuzhne dhe Chornomorsk – të cilat përbënin dy të tretat e eksporteve normale të detit të Ukrainës – ajo përjashton qytetin e madh portual jugor të Mykolaiv, të cilin Rusia e ka bombarduar.

“Ka shumë dëme në infrastrukturën e brendshme dhe do të jetë problematike rivendosja e rrugëve të vjetra për transportimin e vëllimeve të mëdha të grurit”, tha Andriy Kupchenko, kreu i njësisë së projekteve të biznesit në firmën konsulente bujqësore APK-Inform.

“Së dyti, pjesa kryesore e flotës hekurudhore ndodhet pranë kufijve me BE-në dhe do të duhet kohë për t’i kthyer ato për transport drejt porteve.

Vite dëme

Në një tregues se Rusia ka të ngjarë të tregojë marrëveshjen si një lëvizje humanitare, Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov do të nisë një turne në Afrikë të dielën, duke vizituar Republikën Demokratike të Kongos, Ugandën, Etiopinë dhe Egjiptin – vende shumë të varura nga gruri me importet nga Rusia dhe Ukraina.

Moska ka pohuar se rritja e çmimeve globale të ushqimeve është kryesisht faji i ukrainasve për minierat rreth porteve të tyre për të parandaluar sulmet ruse, dhe Perëndimi për sanksionet e tij.

Çmimet e grurit ranë me shpalljen e marrëveshjes, por kriza globale e ushqimit nuk ka përfunduar ende.

“Pasojat e kësaj lufte aktuale në Ukrainë do të ndihen të paktën për disa vjet”, tha Alvaro Lario, presidenti i ardhshëm i Fondit Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD), një agjenci e OKB-së me qendër në Romë që punon në 90 vende. nga Afganistani në Jemen.

Lario tha se IFAD është marrë me pasojat e thatësirës në Afrikën Lindore, rimëkëmbjen e pandemisë, një rritje të çmimit të ushqimit dhe goditjet e ndryshimeve klimatike që i shtyjnë komunitetet rurale në varfëri.

“Ne po flasim për dekada nëninvestime, edhe nëse kjo zgjidhet”, tha ai në një intervistë. “Kjo është vetëm një tronditje. Kjo është vetëm një krizë”.