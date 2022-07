Ish-këshilltari i Trump, Steve Bannon u shpall fajtor për refuzimin për të dëshmuar në panelin e 6 janarit, rrezikon 2 vite burg

Ish-këshilltari i Shtëpisë së Bardhë të Trump, Steve Bannon është dënuar për refuzimin për të dëshmuar dhe për të ofruar dokumente për komitetin e Dhomës së Përfaqësuesve që hetonte sulmin e 6 janarit 2021 në Kapitol.









Një juri e gjykatës federale në Uashington diskutoi për më pak se tre orë përpara se ta shpallte Bannon fajtor për dy akuza për shpërfillje të Kongresit, të cilat Departamenti i Drejtësisë i solli vitin e kaluar pasi ai kundërshtoi një thirrje nga paneli i Dhomës së Përfaqësuesve. Komiteti kërkoi dëshminë e tij në lidhje me kontaktet e tij me Donald Trump në mes të përpjekjeve të Trump për të përmbysur humbjen e tij në zgjedhjet e 2020.

Bannon përballet me dy vjet burg për akuzat për kundërvajtje dhe ka treguar se ka ndërmend të apelojë.

Diskutimet nisën pak para mesditës të së premtes, pasi prokurorët mbyllën çështjen e tyre me një pohim të thjeshtë para jurisë. “I pandehuri”, tha ndihmës prokurorja e SHBA-së, Molly Gaston, “zgjodhi besnikërinë ndaj Donald Trump në vend të respektimit të ligjit”.

Ky mosmarrëveshje ishte pjesë e asaj që Gaston u tha anëtarëve të jurisë ishte një rast “i thjeshtë” në lidhje me refuzimin e Bannon për të përmbushur një thirrje nga komiteti i përzgjedhur i 6 janarit, i cili kërkoi dëshminë e tij vitin e kaluar në lidhje me përpjekjet e tij për të ndihmuar Trumpin të përmbyste rezultatet e zgjedhjeve të 2020.

Mbrojtja e Bannon ngriti një sërë argumentesh të pacipë, shpesh të tensionuara në një përpjekje për të fituar një pafajësi ose një juri të varur për klientin e tyre. Avokati mbrojtës Evan Corcoran madje shfaqi një sërë letrash në një përpjekje për të bindur juristët se nënshkrimi i kryetarit të komisionit Bennie Thompson (D-Miss.) në thirrjen për Bannon mund të ishte falsifikuar.

“Ju mund të pyesni veten nëse njëra nga ato gjëra është e ndryshme nga tjetra”, tha Corcoran. “Ky mund të jetë një dyshim për rastin e qeverisë, një dyshim i arsyeshëm nëse Kryetari Thompson e nënshkroi këtë thirrje. … Nëse keni një dyshim në mendjen tuaj, ju duhet t’i jepni Steve Bannon përfitimin”.

Komiteti i përzgjedhur i Dhomës së Përfaqësuesve kishte shpresuar të pyeste Bannon në lidhje me parashikimin e tij në podkastin e tij “Dhoma e Luftës: Pandemi” se “i gjithë ferri do të shpërbëhet” në Uashington më 6 janar, si dhe bisedat e tij që këshillonin Trumpin për përpjekjet e tij për të qëndruar. në pushtet pavarësisht humbjes së zgjedhjeve. Komiteti gjithashtu mësoi kohët e fundit, nëpërmjet Mother Jones, për një regjistrim audio të Bannon ditë përpara ditës së zgjedhjeve, duke parashikuar se Trump do të shpallte fitoren në natën e zgjedhjeve edhe nëse ai humbiste dhe do ta përdorte atë si pjesë të një strategjie për të mbjellë dyshime për integritetin e votoni.